Natur : Blühende Pflanzen im Winter

Draußen ist es kalt und frostig. Viele Bäume und Sträucher haben längst ihr Laub verloren. Für einige Pflanzen aber beginnt die wichtigste Zeit des Jahres: Sie bereiten sich darauf vor zu blühen. Deshalb nennt man sie auch Winterblüher. Zu ihnen gehören zum Beispiel das Schneeglöckchen und die Christrose.

Wann eine Pflanze wächst und blüht, hängt gar nicht so sehr von der Temperatur ab, sagen Experten. Sondern von der Tageslänge! Einige Pflanzen brauchen lange Tage und blühen deshalb vor allem im Sommer.

Dann sind die Tage lang und die Nächte kurz. Andere Pflanzen kommen dagegen mit weniger Licht aus und können deshalb im Winter ihre Blüten bilden, wenn die Tage kürzer sind.

Doch warum blühen einige Pflanzen ausgerechnet im Winter? „Auf den ersten Blick ist das ja ein Nachteil. Denn in dieser Jahreszeit sind nur wenige Insekten-Arten aktiv“, erklärt der Fachmann Harald Paulsen. Insekten sind wichtig, um Blüten zu bestäuben. Nur so können Pflanzen ihre Samen bilden und für Nachwuchs sorgen.

Aber die Winterblüher haben einen Vorteil. „Es gibt nur relativ wenige von ihnen. Das bedeutet, die Pflanzen machen sich untereinander nicht so viel Konkurrenz“, sagt Harald Paulsen. Etwa um Licht. Manche zum Beispiel wachsen unter Bäumen. Diese haben im Winter oft noch keine Blätter gebildet. So fällt das Tageslicht bis zu den kleinen Pflanzen auf den Boden. Um den Winter zu überstehen, nutzen Pflanzen besondere Tricks. So haben einige zum Beispiel eine Art Frostschutz-Mittel. Damit kann ihnen zum Teil selbst große Kälte nichts anhaben. Mit dem Frostschutz verhindern die Pflanzen, dass sie von innen her erstarren.

Jede Pflanze besteht nämlich aus vielen, winzig kleinen Zellen. Die Zellen enthalten Wasser. Wenn es nun richtig kalt wird, beginnt das Wasser zu gefrieren. Verwandelt sich Wasser in Eis, dehnt es sich aus. Das bedeutet, das Eis braucht mehr Platz. Gleichzeitig bilden sich spitze Eiskristalle – und die zerstechen die Wände der Zellen.

Um die Eisbildung zu verhindern, lagern die Pflanzen besondere Stoffe in ihren Zellen ein. „Diese Stoffe sorgen dafür, dass das Wasser nicht so schnell gefriert“, sagt der Fachmann. Ähnlich wie das Frostschutz-Mittel in der Scheiben-Waschanlage im Auto.

Autorin: Stefanie Paul