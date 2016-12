Basteln : Ein Baum für die Wand

1 von 1 Foto: Foto: Katharina Heimeier 1 von 1

Kurz vor Weihnachten kaufen die meisten Leute einen Tannenbaum mit grünen Nadeln. Sie schleppen ihn nach Hause und dekorieren ihn. Aber genau darauf hatte Sabine Seyffert vor zwei Jahren einfach keine Lust. „Ich habe ein Problem damit, nur für ein paar Tage einen Weihnachtsbaum abzuhacken und diesen nur wenige Tage später wieder zu entsorgen“, sagt sie.

Gemeinsam mit ihrer Familie kam sie auf die Idee, einen Tannenbaum aus alten Ästen und Stöcken zu basteln. So einen Weihnachtsbaum kann man zum Beispiel im Flur an die Wand hängen. Nach einem Sturm ging Sabine Seyffert mit ihrer Familie in den Wald und sammelte Äste.

Zu Hause ließ Sabine Seyffert die Äste dann trocknen. Je nachdem, wie feucht die Stöcke sind, müssen sie etwa ein bis zwei Wochen gründlich trocknen. „Sonst fault das Holz und man verschmiert beim Aufhängen die Tapete an der Wand“, sagt die Bastel-Expertin.

Wenn die Äste gut durchgetrocknet sind, kannst du sie auf dem Boden ausbreiten und wie eine Pyramide anordnen. Beginne mit dem längsten Ast und höre mit dem kürzesten auf. Natürlich kannst du die Äste auch mit einer Gartenschere zurechtschneiden. Aber Vorsicht! Solche Scheren sind ziemlich scharf. Als Nächstes werden die Äste aneinandergeknotet. Schneide dir zwei lange Stücke Paketkordel ab und beginne mit einer Seite. Knote die Äste der Reihe nach an die Kordel. Lass dabei etwas Abstand vom Rand.

Dann machst du dasselbe auf der anderen Seite. Am besten machst du jeweils zwei Knoten. Das hält besser. „Zwischen den Ästen sollte man etwas Abstand halten, denn sie werden ja noch dekoriert“, sagt Fachfrau Sabine Seyffert. Zum Schluss verknotest du die beiden Paketkordeln oben miteinander.

Dann kannst du dein Kunstwerk an die Wand hängen. „Wir haben unseren Baum mit einer Lichterkette verziert, weil das so schön stimmungsvoll ist“, sagt Sabine Seyffert.

Schöne Kugeln und Sterne reichen auch, um den Baum zum Glitzern zu bringen. Die Fachfrau sagt: „Wer Lust hat, kann die Deko auch selber basteln oder zum Beispiel Tannenzapfen, kleine Zieräpfel und andere Sachen aus der Natur sammeln.“

Autorin: Katharina Heimeier

