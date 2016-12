Nikolaustag : Ein gütiger Mann

1 von 1 Foto: Foto: HEnning Kaiser 1 von 1

Wer hat heute den Nikolaus gesehen? Tim und Anja und Sophie haben heute den Nikolaus gesehen! Wer? Wir? Ja, ihr! Niemals! Wer dann? Clara, Bert und Ute haben heute den Nikolaus gesehen! Wer? Wir? Ja, ihr! Niemals!

Gibt es denn den Nikolaus wirklich? Heute haben viele Kinder in ihren Strümpfen oder Schuhen, auf dem Fenstersims ihres Zimmers oder auch vor ihrer Zimmertür in Tellern Geschenke des Nikolaus vorgefunden. Der Nikolaus ist durch die engen Schornsteine direkt in die Häuser der Kinder gerutscht und hat ihnen Nüsse, Äpfel, Orangen und manchmal sogar auch kleine Geschenke mitgebracht. Dann ist er ganz heimlich und geräuschlos wieder verschwunden. Das ist eine prima Vorstellung.

Der Nikolaus hat einen langen weißen Bart und einen dicken Bauch. Er trägt einen roten Mantel, hat immer einen geheimnisvollen Sack bei sich und hin und wieder auch seinen Helfer Knecht Ruprecht. Während der Nikolaus milde und freundlich ist, ist Knecht Ruprecht streng und böse. Er hat eine Rute bei sich und achtet, dass nur liebe Kinder, die artig waren, heute am 6. Dezember beschenkt werden.

Das Nikolausfest hat eine lange Tradition und den Nikolaus gab es tatsächlich schon vor vielen, vielen Jahren in der heutigen Türkei in einem kleinen Ort namens Myra am Mittelmeer – aber heute heißt der Ort Demre. Er war dort Bischof und bekannt für seine Mildtätigkeit, seine Hilfsbereitschaft und Spenden für Arme. Er wurde so sehr verehrt, dass er nach seinem Tod heiliggesprochen wurde. Der 6. Dezember ist sein Namenstag, und um ihn nicht zu vergessen, entstand der Brauch, an diesem Tag Kinder zu beschenken.

Leider gibt es keine Fotos vom Nikolaus, da es damals natürlich keinen Fotoapparat gab, und wir wissen auch nicht genau, wie er sich wirklich gekleidet hat. Doch gibt es alte Schriftstücke, in denen er erwähnt wird und eine Basilika in Demre, in der sich sein Grab befindet. An der Wand der Basilika befinden sich gemalte Bilder, die das Leben und die Wundertaten des Heiligen Nikolaus darstellen. Darauf trägt er allerdings sein weißes Bischofsgewand.

Die Sankt Nikolaus Kirche, in der sich die Nikolaus Basilika befindet, war in der christlichen Welt ein sehr wichtiger Ort und viele Menschen pilgerten zu dem Heiligen. Jedoch geschah nach etwa 600 Jahren etwas fast Unglaubliches. Es heißt, dass Piraten das Grab des Nikolaus geplündert haben und seine Gebeine in die Stadt Bari nach Italien gebracht, wo sie heute noch aufbewahrt werden.

Und auch heute nach über 1000 Jahren streiten sich die beiden Länder, Türkei und Italien, um die Gebeine des Heiligen Nikolaus. Die Türkei möchte sie gerne wieder an ihrem ursprünglichen Platz haben und die italienische Regierung sagt, dass die Türkei kein Recht auf die Gebeine habe. Schließlich ist der Bischof Nikolaus ein christlicher Kirchenmann gewesen und die Türkei ein muslimisches Land.

Also, wer hat heute den Nikolaus wirklich gesehen? Niemand? Das ist auch ganz egal. Der Nikolaus-Tag erinnert heute noch an den guten, mildtätigen und hilfsbereiten Bischof Nikolaus, der durch seine guten Taten Armen, Schwachen und Kindern gegenüber an vorbildlicher Bedeutung nicht verloren hat.

Autorin: Zehra Kübel







Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen