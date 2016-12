Beruf : Im Weihnachtsbaum-Land

1 von 1 Foto: Foto: Stefanie Paul 1 von 1

„Bei uns ist im Prinzip jeden Tag Weihnachten“, sagt Lisa Feldmann-Schütte. Die junge Frau steuert einen Transporter einen steilen Forstweg hinauf. Sie fährt an winzigen und etwas größeren Tannenbäumen vorbei. Und an welchen, die etwa drei Meter hoch sind.

Oben auf dem Berg angekommen, sehen wir ganze Felder von Tannen – Tausende von Bäumen. Sie alle gehören Lisa und ihrer Familie. Ihr Betrieb baut Weihnachtsbäume an, vor allem Nordmann-Tannen. Diese sind besonders beliebt.

Lisas Familie lebt in einer Gegend, die man Sauerland nennt. Sie liegt im Osten des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Man könnte die Gegend auch Weihnachtsbaum-Land nennen. Denn im Sauerland werden besonders viele Weihnachtsbäume angebaut.

Lisa geht zu einem kleinen Tannenbaum und erklärt: „Die ersten drei Jahre verbringen die Pflanzen in einer Baumschule. In dieser Zeit wachsen sie etwa 20 Zentimeter.“ Anschließend werden sie auf Felder umgepflanzt, so wie das Bäumchen vor ihr. Beim Umpflanzen müssen die Fachleute schnell sein. Licht und Trockenheit schaden den Baumwurzeln. Genauso wie Rehe: Die Tiere knabbern gern die frischen Triebe der kleinen Bäume ab. Damit das nicht passiert, werden die Felder oft eingezäunt.

Sobald die Bäume gepflanzt sind, beginnt für Lisa und ihre Familie ein Haufen Arbeit. Die zukünftigen Weihnachtsbäume brauchen viel Pflege. „Zum Beispiel ist es enorm wichtig, den Boden schwarz zu halten. Das bedeutet, es sollen dort keine anderen Pflanzen wachsen“, erklärt die junge Frau. Zum Beispiel könnten Gräser die Bäumchen überwuchern. Die Bäume bekämen dann nicht mehr genügend Licht und würden eingehen. Deshalb müssen die Fachkräfte regelmäßig den Boden mähen, rechen und auflockern.

Sobald die Bäume größer sind, bekommen sie einen Formschnitt.„Weihnachtsbäume sollen einen möglichst gleichmäßigen Wuchs haben. Sie sollen am Besten aussehen wie eine Pyramide“, sagt Lisa. Dazu werden an bestimmten Stellen Knospen abgeschnitten.

Manchmal ritzen die Fachleute auch in die Rinde der Bäume. „Das verändert den Saftfluss. Dadurch werden die Bäume buschiger und schießen nicht so in die Höhe“, sagt Lisa. Das alles wird von Hand gemacht. Nach etwa acht Jahren ist der Weihnachtsbaum fertig!

Autorin: Stefanie Paul

