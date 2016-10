Was geschah am ... : Kalenderblatt 2016: 1. November

1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

HISTORISCHE DATEN

2015 - Bei der Parlamentswahl in der Türkei erobert die islamisch-konservative Regierungspartei AKP ihre absolute Mehrheit zurück.

2014 - Zur Unterstützung Italiens bei der Überwachung seiner Küstengewässer startet die EU-Mission «Triton». Die Mission läuft unter dem Dach der EU-Grenzschutzagentur Frontex.

2010 - Mitten im thüringischen Schmalkalden tut sich ein 20 Meter tiefer Krater von gut 35 Metern Durchmesser auf. Niemand wird verletzt, neun Häuser werden geräumt. Untersuchungen zufolge liegt eine natürliche Ursache vor.

2006 - Mehrere internationale Gewerkschaftsvereinigungen schließen sich in Wien zu einem globalen Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB) zusammen.

1996 - In Deutschland tritt ein neues Ladenschlussgesetz in Kraft. Von Montag bis Freitag können die Geschäfte bis 20.00 Uhr und an jedem Samstag bis 16.00 Uhr öffnen.

1991 - Tschetschenien erklärt sich für vollständig souverän.

1946 - Niedersachsen entsteht durch die Vereinigung der Länder Braunschweig, Hannover, Oldenburg und Schaumburg-Lippe.

1809 - Nach mehreren Niederlagen besiegen bayerische Truppen in der entscheidenden vierten Schlacht am Bergisel bei Innsbruck die Tiroler Freiheitskämpfer unter ihrem Anführer Andreas Hofer.

0996 - Österreich wird erstmalig in einer Schenkungsurkunde von Kaiser Otto III. als «Ostarrîchi» urkundlich erwähnt.

AUCH DAS NOCH

2006 - dpa meldet: Erneut hat im französischen Limoges die «Gartenzwergbefreiungsfront» (FLNJ) zugeschlagen. An einem Bach der Stadt wurden 79 aus Vorgärten «befreite» Gartenzwerge sowie ein Spruchband «Misshandelter Zwerg, befreiter Zwerg» gefunden.

GEBURTSTAGE

1966 - Barbara Becker (50), deutsche Schauspielerin und Designerin, Ex-Ehefrau (1993-2001) von Boris Becker («Mein Pilates Training»)

1966 - Hans Steinbichler (50), deutscher Regisseur und Drehbuchautor («Winterreise», «Das Tagebuch der Anne Frank»)

1946 - Ulrich Pleitgen (70), deutscher Schauspieler («Familie Dr. Kleist», «Die Männer vom K3»)

1926 - Günter de Bruyn (90), deutscher Schriftsteller («Vierzig Jahre: Ein Lebensbericht», «Märkische Forschungen»)

1921 - Ilse Aichinger (95), österreichische Schriftstellerin und Hörspielautorin (Erzählung «Der Gefesselte», Hörspiel «Knöpfe»), Mitglied der «Gruppe 47»

TODESTAGE

2015 - Günter Schabowski, deutscher Journalist und Politiker, gab als SED-Politbüromitglied am 9. November 1989 auf einer Pressekonferenz die DDR-Grenzöffnung bekannt, geb. 1929

2006 - William Styron, amerikanischer Schriftsteller («Sophies Wahl»), Pulitzerpreis 1968, geb. 1925

