Was geschah am... : Kalenderblatt 2016: 22. November

47. Kalenderwoche

327. Tag des Jahres

Noch 39 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Cäcilia

HISTORISCHE DATEN

2014 - Zehn ostafrikanische Länder stellen die Eingreiftruppe African Standby Force (ASF) für den grenzübergreifenden Kampf gegen islamistischen Terror und Drogenhandel auf.

2011 - Nach wochenlanger Diskussion um Erotiktitel im Internetangebot des katholischen Weltbild-Verlages beschließt die Kirche, sich von dem Unternehmen zu trennen.

2011 - An der Berliner Charité kommt ein sechs Kilogramm schweres Baby ohne Kaiserschnitt zur Welt. Nach Recherchen der Klinik ist in Deutschland niemals zuvor ein so schweres Kind ohne Operation geboren worden.

2005 - Angela Merkel wird zur ersten deutsche Bundeskanzlerin gewählt.

2001 - Im bundesweit ersten Prozess um Organhandel im Internet wird ein 20-Jähriger, der eine seiner Nieren bei einer Auktion angeboten hatte, zu 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.

2001 - Telefonsex-Gespräche über 0190er-Sondernummern müssen bezahlt werden, obwohl die entsprechenden Verträge sittenwidrig und nichtig sind. Der Bundesgerichtshof (BGH) gibt einem Mobilfunkbetreiber Recht.

1990 - Die britische Premierministerin Margaret Thatcher kündigt ihren Rücktritt von der Spitze der Konservativen Partei und als Regierungschefin an.

1981 - Der sowjetische Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow tritt an seinem Verbannungsort Gorki zusammen mit seiner Frau in den Hungerstreik, um die Ausreiseerlaubnis für seine Schwiegertochter zu erreichen.

1963 - Der amerikanische Präsident John F. Kennedy wird während einer Wahlkampfreise in Dallas (US-Bundesstaat Texas) im offenen Wagen erschossen.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Diebe haben sich in Merseburg in Sachsen-Anhalt mit Süßigkeiten im Wert von 37 000 Euro eingedeckt. Die Täter stahlen aus einem Gewerbegebiet einen Sattelauflieger, der ohne Zugmaschine abgestellt worden war. Laut Polizei befanden sich in dem Anhänger 32 Paletten mit Süßwaren.

GEBURTSTAGE

1986 - Oscar Pistorius (30), südafrikanischer Leichtathlet, wegen tödlicher Schüsse auf seine Freundin zu sechs Jahren Haft verurteilt

1976 - Lars Windhorst (40), deutscher Unternehmer, gründete mit 16 Jahren seine erste Firma, galt als «Wunderkind» der deutschen Wirtschaft

1976 - Torsten Frings (40), deutscher Fußballspieler, Nationalmannschaft 2001-2009

1976 - Regina Halmich (40), deutsche Boxerin, Boxweltmeisterin (WIBF) 1995-2007

1936 - Hans Zender (80), deutscher Dirigent und Komponist («Don Quijote de la Mancha»)

TODESTAGE

2011 - Georg Kreisler, österreichischer Kabarettist, Komponist und Autor, geb. 1922

1916 - Jack London, amerikanischer Schriftsteller («Der Seewolf»), geb. 1876

von dpa

erstellt am 21.Nov.2016 | 23:55 Uhr