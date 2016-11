Was geschah am... : Kalenderblatt 2016: 25. November

1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

47. Kalenderwoche

330. Tag des Jahres

Noch 36 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Elisabeth, Katharina, Margareta, Niels

HISTORISCHE DATEN

2014 - Papst Franziskus mahnt bei einem Besuch des Europaparlaments in Straßburg eine gemeinsame Politik Europas für die Rettung von Flüchtlingen an.

2013 - Die IG Metall wählt Detlef Wetzel zum neuen Vorsitzenden. 2001 - Die Allgäuer Klosterfrau Crescentia Höß (1682-1744) wird von Papst Johannes Paul II. heilig gesprochen.

2001 - Bei einer Revolte von inhaftierten Taliban-Kämpfern in der nordafghanischen Stadt Masar-i-Scharif werden bis zur Niederschlagung zwei Tage später Hunderte Menschen getötet.

2000 - Die 6. Weltklimakonferenz in Den Haag scheitert trotz Nächte langen Ringens um einen Kompromiss.

1992 - Das tschechoslowakische Parlament billigt im dritten Anlauf die Auflösung der Tschechoslowakei zum 1. Januar 1993.

1988 - Rita Süssmuth wird zur Präsidentin des Deutschen Bundestages gewählt.

1981 - Papst Johannes Paul II. ernennt den Münchner Kardinal Joseph Ratzinger zum Präfekten der vatikanischen Kongregation für die Glaubenslehre.

1936 - Das Deutsche Reich und Japan unterzeichnen den «Antikominternpakt» zur gemeinsamen Abwehr des Kommunismus.

AUCH DAS NOCH

2011 - dpa meldet: In Vietnam gehen Raser der Polizei seit neuestem im wahrsten Sinne des Wortes ins Netz. Die Ordnungshüter werfen Fischernetze über das hintere Rad, um die Straßenrüpel zu stoppen, berichtete das Nachrichtenportal VietnamNet. In Thanh Hoa-Stadt seien so bereits 21 Schnellfahrer erwischt worden. Verletzt worden sei bislang niemand.

GEBURTSTAGE

1971 - Christina Applegate (45), amerikanische Schauspielerin («Eine schrecklich nette Familie»)

1942 - Rosa von Praunheim (74), deutscher Filmregisseur («Die Jungs vom Bahnhof Zoo») und Autor

1941 - Hans-Georg Moldenhauer (75), deutscher Sportfunktionär, Vize-Präsident des DFB 1995-2010.

1936 - Trisha Brown (80), amerikanische Tänzerin und Choreographin, gilt als Ikone des postmodernen Tanztheaters.

1881 - Papst Johannes XXIII., Papst 1958-1963, seliggesprochen 2000, gest. 1963

TODESTAGE

1993 - Anthony Burgess, britischer Schriftsteller («Uhrwerk Orange»), geb. 1917

1972 - Hans Scharoun, deutscher Architekt (Berliner Philharmonie), geb. 1893

von dpa

erstellt am 24.Nov.2016 | 23:55 Uhr