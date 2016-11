Was geschah am ... : Kalenderblatt 2016: 4. November

1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

HISTORISCHE DATEN

2015 - Der rumänische Ministerpräsident Victor Ponta tritt unter dem Druck von Straßenprotesten zurück.

2014 - Die Europäische Zentralbank (EZB) übernimmt offiziell die zentrale Bankenaufsicht im Euroraum. Damit überwacht die Notenbank von Frankfurt aus ab sofort die 120 größten Institute im Währungsgebiet direkt.

2011 - Nach einem missglückten Banküberfall werden die mutmaßlichen Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt tot in einem ausgebrannten Wohnmobil in Eisenach gefunden. Die beiden Mitglieder der Terrorzelle «Nationalsozialistischer Untergrund» (NSU) sind vermutlich für mindestens zehn Morde verantwortlich.

2006 - Nach mehreren Pannen im deutschen Stromnetz gehen in Millionen Haushalten in Westeuropa die Lichter aus. In Deutschland sitzen weit über eine Million Menschen in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Hessen im Dunkeln.

1996 - Der pakistanische Präsident Farooq Ahmed Khan Leghari entlässt Ministerpräsidentin Benazir Bhutto aus ihrem Amt und löst das Parlament, die Nationalversammlung, auf.

1991 - Imelda Marcos, die Witwe des ehemaligen philippinischen Diktators Ferdinand Marcos, kehrt nach fast sechsjährigem Exil nach Manila zurück.

1956 - Sowjetische Truppen beginnen mit der blutigen Niederschlagung des ungarischen Volksaufstands. Regierungschef Imre Nagy flieht in die jugoslawische Botschaft.

1946 - Offizieller Gründungstag der Unesco: Die Verfassung der UN-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur tritt in Kraft.

1677 - Wilhelm III. von Oranien heiratet Maria, die Tochter König Jakobs II. von England, und beendet so die englisch-niederländische Gegnerschaft.

AUCH DAS NOCH

2003 - dpa meldet: Eine Maschine zum Flechten der typisch afrikanischen Zöpfchenfrisuren hat der ugandische Student Nelson Luswejje erfunden. Die batteriebetriebene Maschine mit drei Greifärmchen schafft in einer halben Stunde das, wofür seine Schwester bisher zwei Tage beim Friseur verbracht hat.

GEBURTSTAGE

1961 - Ralph Macchio (55), amerikanischer Schauspieler («Naked in New York», «Die Outsider»)

1951 - Dagmar Reim (65), deutsche Journalistin, Intendantin des RBB 2003-2016

1946 - Laura Bush (70), Ehefrau des US-Präsidenten George W. Bush

1946 - Robert Mapplethorpe, amerikanischer Fotograf und Künstler («X Portfolio», «The Perfect Moment»), gest. 1989

1916 - Ruth Handler, amerikanische Unternehmerin, Erfinderin der «Barbie»-Puppe», gest. 2002

TODESTAGE

2013 - Hans von Borsody, deutscher Schauspieler («Detektiv Cliff Dexter», «Die Nibelungen»), geb. 1929

2008 - Michael Crichton, amerikanischer Schriftsteller und Produzent («Beute», «Jurassic Park»), geb. 1942

von dpa

erstellt am 03.Nov.2016 | 23:55 Uhr

