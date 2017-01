Was geschah am... : Kalenderblatt 2017: 10. Januar

1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

2. Kalenderwoche

10. Tag des Jahres

Noch 355 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Gregor, Paulus, Wilhelm

HISTORISCHE DATEN 2016 - Mehr als drei Monate nach der Parlamentswahl in Katalonien wird der separatistische Politiker Carles Puigdemont vom Regionalparlament zum Ministerpräsidenten gewählt.

2014 - Die angeschlagene kirchliche Verlagsgruppe Weltbild beantragt Insolvenz.

2012 - Syriens Präsident Baschar al-Assad sieht sich als Opfer einer Verschwörung und denkt nicht an Rücktritt. Das macht er deutlich, als er sich erstmals seit sieben Monaten in einer mehr als eineinhalbstündigen Rede an seine Landsleute wendet.

2007 - US-Präsident George W. Bush verkündet eine neue Strategie im Irak: er will mit einer Aufstockung der US-Truppen um 21 500 Mann und einem rigorosen Vorgehen gegen Aufständische den Sieg der Demokratie im Irak erreichen.

1997 - In der bulgarischen Hauptstadt Sofia stürmen Anhänger der antikommunistischen Opposition aus Protest gegen die Ablehnung vorgezogener Neuwahlen das Parlament.

1987 - An der Studiobühne des Pfalztheaters in Kaiserslautern wird das Endzeit-Stück «Silo» von Ulrich Horstmann uraufgeführt.

1957 - Harold Macmillan wird als Nachfolger des zurückgetretenen Anthony Eden britischer Premierminister.

1927 - In Berlin wird das bis dahin aufwendigste Ufa-Filmprojekt, Fritz Langs «Metropolis», uraufgeführt.

1863 - In London nimmt die erste U-Bahn der Welt ihren Betrieb auf.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Ein 14-Jähriger hat mit einer Fahrradtour auf einer Autobahn in Rheinland-Pfalz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Autofahrer hatten den Jugendlichen auf der A48 gesehen und die Polizei alarmiert. Er habe seine Großeltern überraschen und besuchen wollen, begründete der Junge seinen Ausflug.

GEBURTSTAGE

1952 - Gerhard Schöne (65), deutscher Liedermacher («Ein Tag im Leben eines Kindes»)

1947 - Peer Steinbrück (70), deutscher Politiker (SPD), Bundesfinanzminister 2005-2009, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens 2002-2005

1924 - Eduardo Chillida, spanischer Bildhauer (Eisen-Skulptur «Berlin», Plastik «Toleranz und Dialog»), gest. 2002

1924 - Max Roach, amerikanischer Jazz-Schlagzeuger, gest. 2007

1917 - Hilde Krahl, deutsch-österreichische Schauspielerin («Der Postmeister», «Großstadtmelodie»), gest. 1999

TODESTAGE

2016 - David Bowie, britischer Rocksänger («Heroes», «Let's Dance», «China Girl»), geb. 1947

1917 - Buffalo Bill, amerikanischer Pionier, Büffeljäger, Wildwestschau-Organisator, 1868-1872 Kundschafter (Scout) der US-Armee, geb. 1846

von dpa

erstellt am 09.Jan.2017 | 23:55 Uhr

