Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 29. April

17. Kalenderwoche, 119. Tag des Jahres

Noch 246 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Dietrich, Katharina, Roswitha

HISTORISCHE DATEN

2016 - Es wird bekannt, dass bei Grabungsarbeiten in Südspanien zwei Tage zuvor ein antiker Münzschatz von mehr als einer halben Tonne aus der Zeit des Römischen Imperiums entdeckt wurde.

2015 - Der saudische König Salman ersetzt überraschend den bisherigen Kronprinzen Mukrin - jüngerer Halbbruder des Königs - durch seinen Neffen Prinz Mohammed bin Naif.

2007 - Der spanische Thronfolger Felipe und Prinzessin Letizia bekommen ihre zweite Tochter Sofía. Das Mädchen nimmt den dritten Rang in der spanischen Thronfolge ein.

2002 - Die USA werden ein Jahr nach dem Verlust ihres Sitzes in der Menschenrechtskommission wieder in das hochrangige Gremium der Vereinten Nationen gewählt.

1997 - Die Konvention der Vereinten Nationen zur weltweiten Ächtung von chemischen Waffen tritt in Kraft.

1992 - Nach dem Freispruch von vier Polizisten, die den Schwarzen Rodney King bei einer Verkehrskontrolle zusammengeschlagen hatten, kommt es in Los Angeles zu schweren Unruhen. Im Laufe von fünf Tagen kommen 53 Menschen ums Leben.

1987 - In der Bundesrepublik wird das Medikament Zidovudin (Azidothymidin, AZT) zugelassen, das die Vermehrung des Aids-Virus im Organismus hemmt.

1948 - In Italien wird das Kleinauto Fiat 500 B «Topolino» vorgestellt.

1946 - Vor einem internationalen Kriegsgericht beginnt das Verfahren gegen den früheren japanischen Ministerpräsidenten Hideki Tojo. Er wird 1948 als Kriegsverbrecher verurteilt und hingerichtet.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Die britische Post ermahnt in einem Brief einen Katzenhalter in der Nähe von Bristol, sein Tier zu bändigen - anderenfalls würden ihm keine Briefe mehr zugestellt. Ein Postbote hatte sich beschwert, die Katze kratze ihn an den Fingern, wenn er die Post durch den Briefschlitz werfe.

GEBURTSTAGE

1970 - Uma Thurman (47), amerikanische Filmschauspielerin («Pulp Fiction»)

1967 - Tyron Montgomery (50), deutscher Regisseur und Drehbuchautor (Kurzfilm «Quest»)

1957 - Daniel Day-Lewis (60), irisch-britischer Schauspieler («Lincoln», «Mein linker Fuß»)

1952 - Barbara Hendricks (65), deutsche Politikerin (SPD), Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit seit 2013

1667 - John Arbuthnot, schottischer Mediziner und Schriftsteller («The History of John Bull»), gest. 1735

TODESTAGE

2014 - Bob Hoskins, britischer Schauspieler («Falsches Spiel mit Roger Rabbit»), geb. 1942

2005 - Otto Herbert Hajek, deutscher Maler und Bildhauer (Triptychon «Paraphrasen zu den Nationalfarben»), geb. 1927

von dpa

erstellt am 28.Apr.2017 | 23:55 Uhr