Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 3. Februar

5. Kalenderwoche, 34. Tag des Jahres

Noch 331 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Ansgar, Hannah, Simeon

HISTORISCHE DATEN

2016 - Das rund 400 Meter lange Containerschiff «CSCL Indian Ocean» läuft in der Elbe bei Stade auf Grund. Der Havarist gehört zu den größten Containerschiffen der Welt und hat 6600 Container geladen.

2015 - Der Internationale Gerichtshof der UN in Den Haag spricht Serbien und Kroatien vom gegenseitigen Vorwurf des Völkermords frei. Die Verbrechen während des Balkankrieges seien kein geplanter Massenmord gewesen.

2014 - Die Volkswirtin Janet Yellen tritt offiziell ihr Amt als neue Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) an. Sie ist die erste Frau auf dem Posten.

2012 - In der syrischen Rebellenhochburg Homs sollen zwischen 260 und 330 Menschen getötet worden sein. Opposition und Regierung machen sich gegenseitig für das Blutvergießen verantwortlich.

1990 - Das 30 Jahre zuvor von Südafrika ausgesprochene Verbot der Befreiungsbewegung Afrikanischer Nationalkongress (ANC) wird offiziell aufgehoben.

1972 - Die Teilnahme der DDR an den Olympischen Winterspielen in Sapporo ist die erste souveräne Beteiligung des Staates an den Spielen.

1969 - Jassir Arafat wird Vorsitzender der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO).

1947 - Als erstes Parteiprogramm nimmt die CDU das Ahlener Programm an.

1917 - Die Vereinigten Staaten brechen die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland ab, nachdem deutsche U-Boote erneut neutrale Schiffe versenkt hatten.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Eine Putzfrau hat in der Mannheimer Philippuskirche ein Kunstwerk für Müll gehalten und Teile der Installation «Behausung 6/2016» aus Rettungsfolien einfach abgerissen. Da sich die Installation nicht reparieren ließ, hat die Künstlerin Romana Menze-Kuhn die abgerissenen Folien in eine Mülltonne gesteckt und in ihr Werk integriert.

GEBURTSTAGE

1960 - Joachim Löw (57), deutscher Fußballtrainer, Bundestrainer seit 2006, Weltmeister 2014

1947 - Paul Auster (70), amerikanischer Schriftsteller und Dramatiker («New York-Trilogie»)

1947 - Melanie (70), amerikanische Folksängerin und Songwriterin («Brand New Key»)

1942 - Otto Fräßdorf (75), deutscher Fußballspieler (DDR-Nationalmannschaft) und Trainer

1927 - Friedrich Karl Flick, deutsch-österreichischer Unternehmer, ab 1972 Konzernchef der 1985 an die Deutsche Bank verkauften Flick-Unternehmensgruppe, gest. 2006

TODESTAGE

2016 - Maurice White, amerikanischer Musiker, Gründungsmitglied und bis 1998 Sänger der Gruppe Earth, Wind and Fire, geb. 1941

1924 - Woodrow Wilson, amerikanischer Politiker, 28. Präsident der USA 1913-1921, geb. 1856

erstellt am 02.Feb.2017 | 23:59 Uhr