«Kill your darling» : 13 berühmte Trennungsgeschichten

Auf die feine Art Schluss zu machen, ist nicht jedermanns Sache. Es gibt weltberühmte historische Beispiele für rabiate, ja geradezu blutrünstige Trennungen.

Man denke nur an den englischen König Heinrich VIII., der zwei seiner Gattinnen, denen er nicht mehr wohlgesonnen war, kurzerhand aufs Schafott schickte. Auch der römische Kaiser Nero war nicht gerade zimperlich. Seine Frau starb, nachdem er sie in den Bauch getreten hatte.

Nicht alle Liebesgeschichten, die Jennifer Wright in ihrem Buch «Kill your darling» versammelt, endeten tödlich, doch viele Melodramen sind dabei. So schickte die exaltierte Caroline Lamb ihrem Ex-Geliebten, den Dichter Lord Byron, einen Büschel Schamhaare zum Abschied und erbat als Gegengeschenk eine Kostprobe seines Bluts.

Die 13 Trennungsgeschichten sind kurzweilig aufbereitet, manchmal allerdings arg boulevardesk. Schlimmer allerdings ist, dass der amerikanischen Journalistin einige Fakten durcheinander geraten sind.

- Jennifer Wright: Kill your darling. 13 Trennungsstorys, die Geschichte machten. Suhrkamp Verlag, Berlin, 351 Seiten, 10,00 Euro, ISBN 978-3-518-46694-0.

von dpa

erstellt am 20.Dez.2016 | 17:37 Uhr