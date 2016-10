Neues Album : Alicia Keys verspricht wahre Soul-Musik

1 von 1 Foto: Peter Foley 1 von 1

Alicia Keys (35) verspricht mit ihrem neuen Album «Here» wahre Soul-Musik: «Ich habe jetzt zum ersten Mal wirklich alles von mir mit hineingegeben - ganz ohne Angst», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Zum ersten Mal habe sie nicht mehr so viel darüber nachgedacht, was die Leute sagen werden, betont die mehrfache Grammy-Preisträgerin. «Wenn du älter wirst, lernst du dich selbst besser kennen. Und du wirst mutiger und kümmerst dich weniger um die Einflüsse von außen.» Sie fühle sich toll damit.

In ihren Songs wolle sie auch Themen ansprechen, die sonst kaum in der Popmusik thematisiert würden: «Es geht noch einmal eine Schicht tiefer.» Eine wichtige Rolle spielt dabei New York City, ihre Heimatstadt. «Es ist diese schöne Mischung aus allem, was mich inspiriert und beeinflusst hat beim Erwachsenwerden - und von mir, wie ich mich finde, meine Rohheit, meine Wahrheit, meine Verletzlichkeit - von mir als Frau, als Person.» Das Album «Here» kommt am Freitag international auf den Markt.

