«Living by Numbers» : Amsterdam hat nun Aids-Denkmal

In Amsterdam ist ein Monument für die Opfer der Aids-Epidemie enthüllt worden. «Das Denkmal steht symbolisch für alle, die an den Folgen von Aids starben», sagte Bürgermeister Eberhard van der Laan am Donnerstag, dem Welt-Aids-Tag.

Die Skulptur «Living by Numbers» ist ein mehrere Meter hohes Rechenbrett, das den Einfluss von Zahlen im Leben eines HIV-Infizierten oder Aids-Erkrankten darstellen soll. «Das Zählen von Zellen, von gewonnenen Wochen oder Jahren, aber auch die Zahl der toten Freunde», erläuterten die Initiatoren.

Die von dem französischen Künstler Jean-Michel Othoniel entworfene Skulptur steht im Zentrum der niederländischen Hauptstadt.

Aids-Monument

von dpa

erstellt am 01.Dez.2016 | 15:04 Uhr

