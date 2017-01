Krimi : Beziehungsdramen: «Rabenschwarzer Winter»

Inspektor Gilles Sebag von der Kripo Perpignan fällt aus allen Wolken, als er feststellen muss, dass ihn seine Frau Claire betrügt. Seine düstere Gemütslage hellt sich auch nicht auf, als er beruflich mit einem Beziehungsdrama konfrontiert wird.

Eine Frau wurde von ihrem Ehemann erschossen, als er sie beim Fremdgehen erwischt. Kurz darauf stürzt sich ein Mann aus dem Fenster, ein weiterer droht, sich, seine Frau und die ganze Straße in die Luft zu sprengen. In allen drei Fällen geht es um Ehebruch. Gilles Sebag glaubt nicht an Zufälle, sondern vermutet, dass im Hintergrund jemand auf perfide Weise labile Menschen manipuliert.

Philippe Georgets dritter Fall mit Inspektor Gilles Sebag, «Rabenschwarzer Winter», ist leider auch der schwächste Roman. Dem Buch fehlt es schlichtweg an Spannung. Das Erzähltempo schleppt sich immer gleich dahin, Höhepunkte sucht man vergeblich. Darüber hinaus steht die private Krise der Hauptfiguren viel zu sehr im Vordergrund, so dass man sich eher in einem Beziehungsroman denn in einer Kriminalerzählung wähnt.

- Philippe Georget: Rabenschwarzer Winter, Ullstein Verlag, Berlin, 480 Seiten, 9,99 Euro, ISNB 978-3-548-28848-2.

Now: Du bestimmst, wer überlebt

Rabenschwarzer Winter

Wintergewitter

von dpa

erstellt am 31.Jan.2017 | 15:35 Uhr