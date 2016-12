Kinohits 2017 : „Bully“ und „Baywatch“

1 von 1 1 von 1

Einige Kinohits für 2017 stehen schon jetzt fest: Wenn Johnny Depp im fünften Teil vom „Fluch der Karibik“ ab Ende Mai als exzentrischer Pirat über die Leinwände stolpert, wird das sicherlich die Kinokassen füllen – genauso wie die Neuauflage des Fantasy-Abenteuers „The Mummy“ mit Tom Cruise (Juni). Es gibt aber auch noch jede Menge anderer Filme, die im kommenden Jahr für Gesprächsstoff sorgen werden. Eine Auswahl mit fünf Highlights:

„Bullyparade“: Seine Filme gehören zu den erfolgreichsten der deutschen Kinolandschaft. Michael Bully Herbig bewies schon mit „Der Schuh des Manitu“ und „(T)Raumschiff Surprise – Periode 1“ sein Gespür für überdrehte Komödien. Zum 20. Jubiläum der Comedyshow „Bullyparade“ bringt er im Juli nun „Bullyparade: Der Film“ in die Kinos. Neben Bully sind auch Rick Kavanian und Christian Tramitz wieder mit dabei – außerdem soll es ein Wiedersehen mit den Helden der Fernsehshow geben, darunter Sissi, Winnetou und Captain Kork.

„T2 Trainspotting“: Mit dem Kultfilm „Trainspotting“ hatte nicht nur Regisseur Danny Boyle, sondern auch Ewan McGregor in den 1990er-Jahren den großen Durchbruch. Das groteske Drama um eine Clique Drogenabhängiger zählt laut britischem Filminstitut mittlerweile zu den besten Filmen Großbritanniens. Im Februar kommt die späte Fortsetzung „T2 Trainspotting“ – erneut mit Ewan McGregor und unter der Regie von Danny Boyle.

„Baywatch“: Wer erinnert sich nicht an den Vorspann der Fernsehserie „Baywatch“? Pamela Anderson und David Hasselhoff in enger, roter Badebekleidung in Zeitlupe über den kalifornischen Strand laufend. Wirklich knackig sind die Körper der beiden Stars aber nicht mehr, deswegen übernehmen jetzt Zac Efron und Dwayne Johnson mit ihren durchtrainierten Bodys die Hauptrollen in der Serien-Wiederbelebung auf der Leinwand. „Baywatch“ startet im Mai.

„Axolotl Overkill“: Es war ein Literatureklat, der wochenlang die Schlagzeilen beherrschte: Die junge Helene Hegemann hatte für „Axolotl Roadkill“ von anderen Autoren abgeschrieben, ohne das zunächst gekennzeichnet zu haben. Der Skandal schadete ihrem Erfolg aber nicht wirklich – im Juni soll sogar die Kinofassung „Axolotl Overkill“ erscheinen. Hegemann führte selbst Regie, in der Hauptrolle ist Jasna Fritzi Bauer zu sehen.

„Early Man“: Die britischen Aardman-Studios haben u.a. mit „Shaun das Schaf“ und „Wallace und Gromit“ bereits Animationsmeisterwerke geschaffen. Ihr neuester Clou: „Early Man“ (Start Ende März), ein putziger Höhlenmensch, der sich in einer Welt voller Dinosaurier und Mammuts behaupten muss.

Aliki Nassoufis

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen