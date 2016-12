Trauer um Prinzessin Leia : Carrie Fisher: Ein Leben in Licht und Schatten

vergrößern 1 von 10 Foto: Tracey Nearmy 1 von 10



















Als heroische Prinzessin Leia in der «Star Wars»-Serie wurde Carrie Fisher berühmt. Damals war die US-Schauspielerin, Tochter der Hollywood-Promis Debbie Reynolds und Eddie Fisher, gerade 20 Jahre alt. Im Laufe ihrer jahrzehntelangen Karriere drehte sie mit Größen wie Laurence Olivier, John und James Belushi, Woody Allen, Warren Beatty, Julie Andrews und Joanne Woodward. Auch am Broadway und auf anderen Bühnen war sie zu Hause. Jetzt starb Fisher im Alter von 60 Jahren an den Folgen einer Herzattacke.

Noch 2016 hatte sich Fisher zusammen mit Reynolds (84) für die HBO-Dokumentation «Bright Lights: Starring Carrie Fisher und Debbie Reynolds» filmen und interviewen lassen. Mutter und Tochter wohnten zuletzt nebeneinander und sahen sich fast täglich - sie verheimlichten aber auch ihr oft angespanntes Verhältnis nicht. Fishers Vater, der Sänger Eddie Fisher (1928-2010), hatte die Familie bald nach der Geburt der gemeinsamen Tochter verlassen und Elizabeth Taylor geheiratet.

Carrie Fisher war 15, als sie die Schule aufgab und mit der Mutter in dem Broadway-Revival «Irene» auftrat. Ihr Filmdebüt folgte zwei Jahre später neben Warren Beatty, Julie Christie und Goldie Hawn in «Shampoo». Dass sie während der Dreharbeiten von George Lucas' «Star Wars»-Trilogie eine Affäre mit dem verheirateten Harrison Ford gehabt habe, beschrieb Fisher erst kürzlich in ihrer Autobiografie «The Princess Diarist» (2016). Ein knappes Jahr war (1983-1984) war sie mit dem Sänger Paul Simon verheiratet. Mit dem Künstleragenten Bryan Lourd hat sie eine Tochter, Billie Catherine Lourd.

Fisher war in Hollywood eine echte Alleskönnerin: Sie spielte in mehr als 40 Filmen mit, etwa in «Blues Brothers», «Harry und Sally» und «Lieblingsfeinde - Eine Seifenoper». Außerdem war sie im Fernsehen beliebt, schrieb Romane und arbeitete an Drehbüchern mit. Ihre Autobiografie «Wishful Drinking» wurde als Dokumentation verfilmt und von Fisher in Ein-Personen-Shows auf Bühnen in Los Angeles, New York und Boston aufgeführt. Ihr erster Roman, «Grüße aus Hollywood», wurde 1990 mit Meryl Streep, Shirley McLaine und Dennis Quaid in den Hauptrollen verfilmt.

«Ich war ausgebildet in Prominenz, also machte ich das einzige, das ich kannte», sagte sie einmal dem «Rolling Stone». «Ich stieg ins Familienunternehmen ein.» Dass sie von ihrem Welterfolg hin und wieder übermannt wurde, schrieb sie auch in ihrem Buch: «Vor 43 Jahren ruinierte George Lucas mein Leben», zitierte CNN aus «Wishful Drinking». «Und ich meine das in der denkbar nettesten Art und Weise.»

In Interviews mit den Sendern ABC und BBC schilderte Fisher, wie schwer der Druck der Unterhaltungsindustrie auf ihr lastete. Sie habe in Alkohol, Kokain und Medikamenten Zuflucht gesucht, erzählte sie. Auch in einigen von Fishers Romanen geht es um Drogen- und Alkoholmissbrauch. Nun erlitt sie an Bord eines Flugzeugs kurz vor der Landung in Los Angeles einen Herzinfarkt, von dem sie sich nicht mehr erholte.

Es dürfte eine Premiere mit traurigem Unterton werden, wenn die Stars hinter dem neuen Film «Star Wars: Episode XIII» im Dezember 2017 ohne ihre Hauptdarstellerin über den roten Teppich gehen. Fishers Szenen zu diesem Film sind abgedreht - den Start auf der großen Leinwand wird sie selbst nicht mehr miterleben. Und auch für «Star Wars: Episode IX» müssen die Macher auf Fisher verzichten, die dafür eigentlich eingeplant war. Den letzten großen Kampf der neuen Trilogie werden die Sternenkrieger ohne ihre mächtige Prinzessin Leia kämpfen müssen.

erstellt am 28.Dez.2016 | 15:03 Uhr