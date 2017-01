Neuer Intendant : Chris Dercon will Arabisch lernen

1 von 1 Foto: Jens Kalaene 1 von 1

Der künftige Volksbühnen-Chef Chris Dercon (58) will Arabisch lernen. «Es ist eine faszinierende Sprache», sagte Dercon am Montag in Berlin.

Es findet es demnach wichtig, sich mit Arabisch zu beschäftigen, auch mit Blick auf die Berliner Sonnenallee, wo man die Sprache viel hört. Dercon war zu Gast bei einer Konferenz des «Zeit»-Magazins. Dort ging es vor dem Beginn der Fashion Week auch um das Verhältnis von Mode und Theater. Dercon würdigte die Kostüme der Volksbühne und unterstrich den Stellenwert von Mode generell.

Der ehemalige Leiter der Tate Gallery in London ist als designierter Intendant der Volksbühne umstritten. Gegner halten ihm vor, aus dem Theater eine «Eventbude» machen zu wollen. Auf die Frage, ob er den Posten an der Bühne antreten werde, sagte Dercon: «Ja, natürlich! Deswegen bin ich hier.»

von dpa

erstellt am 16.Jan.2017 | 15:49 Uhr

