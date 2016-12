Macht und Widerstand : Die Stasi schläft nie - Trojanows Roman uraufgeführt

Welche Errungenschaft die Demokratie darstellt, wird oft erst klar, wenn sie in Gefahr ist. Das zeigt das in Hannover uraufgeführte Theaterstück «Macht und Widerstand». Die Situation in Bulgarien vor und nach der Wende lässt sich auf andere Länder übertragen.