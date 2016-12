Wintermusik aus Finnland : Erhebender Gospel-Folk von Mikko Joensuu

1 von 1 1 von 1

Die Geschichte von Mikko Joensuus Musik ähnelt der des viel berühmteren Justin Vernon alias Bon Iver.

Wie bei dessen Indie-Folk-Klassiker «For Emma, Forever Ago» (2008) entstanden die Songs nach einer längeren Phase des Selbstzweifels und der Depressionen in einer Hütte an einem See. Allerdings nicht im US-Bundesstaat Wisconsin, sondern im Norden Finnlands.

Die Parallelen zwischen Vernon und Joensuu enden hier noch nicht. Auch musikalisch sind die Lieder von «Amen 1» und «Amen 2» (Svart/Cargo) von einer hymnischen Inbrunst und emotionalen Intensität, wie man sie nicht so oft findet (aber eben auch bei Bon Iver).

Beide Joensuu-Alben erschienen dieses Jahr innerhalb nur weniger Monate, im April 2017 will der junge Mann seine Trilogie mit «Amen 3» abschließen. Man darf gespannt sein, ob dann aller guten Dinge drei sind. Denn die beiden bisherigen «Amen»-Werke weisen bereits darauf hin, dass hier ein großes Talent am Werk ist. Das fängt bei den aufeinander abgestimmten Album-Artworks an und setzt sich bei den teilweise opulent instrumentierten, hochmelodischen Songs fort.

Während «Amen 1» noch ein eher stilles, mit zarten Streichern dezent verziertes Album ist, malt Joensuu beim Nachfolger mit ganz breitem Pinsel. Die von überwiegend finnischen Musikern eingespielten Stücke ufern gern mal auf bis zu elf Minuten aus, der Abschluss-Track kommt gar auf gut 20 Minuten.

Inhaltlich geht es um den inneren Konflikt eines einst tief religiösen Menschen, der seinen Glauben irgendwann verloren hat. Joensuu singt mit warmer Klagestimme und türmt dazu eine mächtige «Wall of Sound» auf. Das Ergebnis ist eine eigentümlich erhebende moderne Gospel-Folk-Platte - und perfekte Wintermusik.

Website Mikko Joensuu

Mikko Joensuu auf Facebook

von dpa

erstellt am 28.Dez.2016 | 20:14 Uhr