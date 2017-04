Tanzfestival : Französischer Choreograf eröffnet Movimentos

vergrößern 1 von 1 Foto: Hauke-Christian Dittrich 1 von 1

Das Tanzfestival Movimentos der Autostadt Wolfsburg startet am Freitag mit der Deutschlandpremiere von «La Fresque» des französischen Choreografen Angelin Preljocaj in das vierwöchige Programm.

Zum Thema «Freiheit» präsentieren Künstler aus der ganzen Welt bei dem Festival rund 50 Veranstaltungen, darunter fünf weitere Deutschlandpremieren, teilen die Veranstalter mit.

Das erste Konzert spielt ebenfalls am Freitag das preisgekrönte Jazz-Trio «Phronesis». Am Samstag treten die Tänzer der Movimentos Akademie auf, bevor das Auftaktwochenende am Sonntag durch das «Vision Strang Quartett» mit einem Programm von Haydn bis Bartók abgerundet wird.

Movimentos

von dpa

erstellt am 20.Apr.2017 | 19:06 Uhr