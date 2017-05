Auszeichnung : Fred Jay Preis für Johannes Oerding

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Der Musiker Johannes Oerding (35) wird mit dem Fred Jay Preis ausgezeichnet. Er bekommt den Preis für «seine außergewöhnlichen deutschsprachigen Liedtexte», wie der Musikrechteverwalter Gema am Donnerstag in München mitteilte.

Der an den Textdichter Fred Jay erinnernde Preis würdigt Songwriter, die sich um besondere deutsche Texte verdient gemacht haben. Er wird seit 1989 jedes Jahr unter der Schirmherrschaft der Gema-Stiftung vergeben. Die Preisverleihung findet am 22. Mai im Rahmen des Mitgliederfestes der Gema in München statt.

«Ich bin mit deutschem Hip-Hop und deutschen Songwritern aufgewachsen, weshalb für mich immer klar war, auf Deutsch zu schreiben und zu singen», sagte Oerding.

von dpa

erstellt am 04.Mai.2017 | 18:11 Uhr