Jahrescharts : Jonas Kaufmann dominiert deutschen Klassikmarkt

Der deutsche Star-Tenor Jonas Kaufmann (47) ist die unangefochtene Nummer eins auf dem deutschen Klassikmarkt. Gleich drei seiner Alben schafften es in die Top Ten der Klassik-Jahrescharts 2016, wie GfK Entertainment am Donnerstag berichtete.

Auf Platz eins steht wie schon im Vorjahr Kaufmanns Puccini-Album «Nessun dorma». Die neue Platte «Dolce Vita», eine Hommage an die Musik Italiens, schafft es auf die Drei, und «Du bist die Welt für mich» (2014), eine Sammlung von Evergreens, immerhin noch auf die Sechs.

Eine große Fangemeinde hat auch der italienische Pianist Ludovico Einaudi: Sein Album «Elements» belegt Rang zwei. Eher ungewöhnlich ist das Auftauchen von Tote-Hosen-Frontmann Campino in den Klassik-Charts: Er erzählt gemeinsam mit dem Bundesjugendorchester unter dem Dirigenten Alexander Shelley das Märchen «Peter und der Wolf in Hollywood» und erreicht damit Rang 13.

Die Jahreswertung in der Sparte Jazz führt Norah Jones mit «Day Breaks» an. Dahinter folgen Gregory Porter («Take Me To The Alley» und Till Brönner («The Good Life»).

von dpa

erstellt am 12.Jan.2017 | 17:01 Uhr

