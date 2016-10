Schauspieler und Musiker : Matt Berry: Barock-Pop im Großformat

1 von 1 Foto: Ben Meadows 1 von 1

Ein klarer Fall von Multitalent: Der Brite Matt Berry ist nicht nur ein sehr bekannter Schauspieler, sondern auch ein brillanter Songschreiber und Sänger.

Berrys markante Stimme ziert zahlreiche Werbe-Jingles, als Darsteller ist der 42-Jährige zumindest in der Heimat hochberühmt und preisgekrönt für exzentrische, oft komische TV- und Filmrollen. Und damit zurück zur Musik. Denn die ist auf seinem neuen Album «The Small Hours» (Acid Jazz/Pias/Rough Trade) alles andere als «zweite Geige».

Berry hat hier mit einer ansehnlichen Riege von Bandmusikern (The Maypoles) und Gästen ganz bewusst etwas Großes geschaffen. Eine Platte im Bombast-Stil der späten 60er Jahre und frühen 70er Jahre, angelehnt an den Psychedelic-Folk oder Barock-Pop jener Zeit, beeinflusst von Songwritern wie Scott Walker, Bill Fay, Arthur Lee (Love) oder Pete Townshend (The Who).

Da säuseln Chöre, Orgeln wabern, allerorten erklingen folkig-entrückte Flöten und drogige Gitarrensoli, und überhaupt liegt eine schöne Retro-Patina über den Songs. In «Night Terrors», einem zehnminütigen Orchestral-Jazz-Track, zeigt sich, dass Berry viel Miles Davis gehört hat (vermutlich auch dessen legendären Soundtrack «Fahrstuhl zum Schafott»). «Lord Above» verquirlt dagegen - echt schräg! - Motown-Soul und Mariachi-Trompeten.

So ist dieses Album ein Schaufenster für die auch musikalisch zahlreichen Interessen und Talente des Matt Berry, ohne zerfasert und beliebig zu wirken. Eine Überraschung des Pop-Herbstes.

von dpa

