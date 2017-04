Lust auf Veränderung : MissinCat geht auf Tournee

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Auf die EP zur «Forces»-Tour muss man noch verzichten, denn die Veröffentlichung der fünf neuen Songs wurde auf den September geschoben. Macht nichts, denn es bleiben ja noch die Konzerte - am 2. Mai geht es für MissinCat in Leipzig los.

Mit ihren bedächtigen und zerbrechlichen Singer-Songwriter-Songs hat sich die in Berlin lebende Italienerin Caterina Barbieri, wie MissinCat eigentlich heißt, im Laufe der Jahre eine stetig wachsende Fangemeinde erspielt.

Dass sie aber großen Mut zu Veränderungen hat, dass konnte man eindringlich auf ihrem aktuellen Album «Wirewalker» hören, auf dem sie ihre zerbrechlichen Lieder in ein neues Gefäß gegossen hat - das Resultat: mehr Drive.

Und auch die im September erscheinende EP «Forces» verspricht die Entdeckung einer ganz neuen Seite von MissinCat. Dafür stehen allein die Kollaborationen mit so unterschiedlichen Künstlern wie Charlotte von Me & My Drummer, Hundreds, Robot Koch, La Boum Fatale und Federico Albanese. Von Tränendrüse bis Dancefloor ist alles dabei.

Und immer wieder sind es die ganz großen Gefühle, die MissinCat beschwört. Man muss sich nur das Video zum neuen Song «Heart of Stone» ansehen - die perfekte Einstimmung zur Tour.

Tourdaten: 02.05. Leipzig, Horns Erben - 03.05. Dresden, Jazzclub - Tonne - 04.05. Erfurt, Museumskeller - 05.05. Prague, Cafe V Lese - 07.05. München, Unter Deck - 08.05. Düsseldorf, Freies Forum Theater10.05. Hamburg, Prinzenbar - 12.05. Bremen, Karton - 13.05. Magdeburg, Moritzhof - 15.05. Berlin, Roter Salon

von dpa

erstellt am 30.Apr.2017 | 18:41 Uhr