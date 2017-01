Star der Ausstellung : Munchs «Mädchen auf der Brücke» in Potsdam eingetroffen

1 von 1 Foto: Ralf Hirschberger 1 von 1

Eine Woche vor der Eröffnung des Museums Barberini in Potsdam ist ein Star der Ausstellung «Klassiker der Moderne» eingetroffen: Mitarbeiter hängten das Bild «Mädchen auf der Brücke» des norwegischen Malers Edvard Munch (1863-1944) am Freitag an seinen prominenten Platz im Erdgeschoss des Museums.

«Dieses Werk aus dem Jahr 1902 ist Teil einer Serie, die Munch von 1899 bis in die 1920er Jahre stets in Åsgårdstrand malte, wo er sich im Sommer aufhielt», erläuterte Museumschefin Ortrud Westheider. Das Bild war im vergangenen November vom New Yorker Aktionshaus Sotheby's für knapp 55 Millionen Dollar (50,7 Millionen Euro) versteigert worden.

Das von dem Software-Milliardär und Kunstmäzen Hasso Plattner gestiftete Museum öffnet am kommenden Samstag (21. Januar).

Museum Barberini

von dpa

erstellt am 13.Jan.2017 | 16:43 Uhr

