Täglich ein Lied : Musiker veröffentlichen 100 Songs gegen Trump

1 von 1 Foto: Juan Herrero 1 von 1

Eine Gruppe von Musikern will über 100 Tage je einen Titel gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump veröffentlichen.

Das Projekt «Our First 100 Days» (Unsere ersten 100 Tage) startete am Freitag zur Vereidigung Trumps mit dem Titel «Fly On Your Wall» (Fliege an Deiner Wand) der amerikanischen Singer-Songwriterin Angel Olsen. Mit dabei sind auch Bands und Musiker wie How To Dress Well, Toro Y Moi, The Range, Mountain Goats, Whitney und Mitski.

Für eine Mindestspende von 30 Dollar (28 Euro) können Unterstützer alle der bisher unveröffentlichten Songs hören. Das Geld soll an Organisationen gehen, deren Arbeit die Macher hinter dem Projekt durch Trumps Regierung in Gefahr sehen. Die Organisationen kämpfen unter anderem für den Klimaschutz, das Recht auf Abtreibung, den Schutz illegaler Einwanderer, die Bewegung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgendern (LGBT) und Frauenrechte.

Das Projekt baut auf eine vergleichbare Aktion aus dem Oktober auf, als Bands wie Death Cab for Cutie, Franz Ferdinand und R.E.M. über 30 Tage bis zum Wahltag in den USA je einen neuen Song gegen Trump veröffentlicht hatten.

Our First 100 Days

von dpa

erstellt am 23.Jan.2017 | 17:36 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen