Ausgezeichnet : Österreichischer Staatspreis für Karl Ove Knausgård

Der norwegische Schriftsteller Karl Ove Knausgård hat den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur 2017 erhalten. Der 48-jährige Autor habe mit seinem Romanzyklus «Mein Kampf» erbarmungslose Sezierarbeit an der männlichen Seele geleistet, teilte das Bundeskanzleramt am Sonntag in Wien mit.

«Diese Literatur passt gut ins Land von Sigmund Freud», erläuterte die Jury die Vergabe der mit 25 000 Euro dotierten Auszeichnung. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Umberto Eco und die britische Nobelpreisträgerin Doris Lessing.

Der Österreichische Kunstpreis für Literatur ging an den Autor Wolf Haas. Anna Weidenholzer erhielt den «Outstanding Artist Award» für Literatur. Die Autorin Evelyne Polt-Heinzl wurde mit dem Staatspreis für Literaturkritik prämiert.

von dpa

erstellt am 23.Apr.2017 | 13:06 Uhr