Wortakrobaten : Poetry-Slam-Meisterschaft in Stuttgart

Die besten deutschsprachigen Slam-Poeten treffen sich in Stuttgart. Rund 110 Künstler messen sich vom 2. bis 5. November in Einzelwettbewerben.

«Was damals in kleineren Kneipen und größeren Wohnzimmern seinen Anfang nahm, ist mittlerweile die mit Abstand angesagteste Literaturveranstaltung im deutschsprachigen Raum», erklärten die Veranstalter. «Heute finden Poetry Slams in Theatersälen, Opernhäusern, Fußballstadien oder auf Musikfestivals statt.» Der sogenannte Slam 2016 ist demnach das größte Festival für Bühnenliteratur in Europa.

Ihre Texte präsentieren die Literaten an verschiedenen Orten in Stuttgart - vom Club bis zum Theater. Das Finale findet in der Liederhalle statt. Die Veranstalter rechnen insgesamt mit mehr als 10 000 Zuschauern.

In elf Vorrunden, drei Halbfinals und einem Finale entscheidet sich, wer den Meistertitel davonträgt. Teilnehmer sind demnach Poeten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Es gibt fünf Regeln: Alle Texte müssen selbst geschrieben und erdacht sein, das Limit für den Vortrag sind sechs Minuten, Kostüme und Requisiten sind nicht erlaubt, es darf nicht überwiegend gesungen werden - und eine zufällig ausgewählte Publikumsjury entscheidet über den Ausgang.

Die deutschen Meisterschaften finden zum 20. Mal statt. Im vergangenen Jahr war das Szene-Treffen in Augsburg. Teilnehmer haben sich den Angaben zufolge über vorausgegangene Wettbewerbe qualifiziert. Zusätzlich gibt es für einen Teamwettbewerb Startplätze für 20 Gruppen mit insgesamt 43 Künstlern, die sich selbst anmelden konnten. Die Startplätze wurden nach Angaben der Veranstalter unter anderem nach der Häufigkeit der gemeinsamen Auftritte vergeben.

Wer die Poeten erleben will, muss allerdings schnell sein: Die meisten Veranstaltungen sind bereits ausverkauft.

von dpa

erstellt am 01.Nov.2016 | 09:34 Uhr

