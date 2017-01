Federleicht : Robin tom Rink erkundet die «Small Hours»

1 von 1 1 von 1

Er lässt sich viel Zeit mit seinen Veröffentlichungen, Robin tom Rink hat es nicht eilig. Vor sieben Jahren erschien das hochgelobte Debütalbum des Singer/Songwriters, jetzt legt der Wahlkölner nach und beschert uns eine ganz besondere Platte. «The Small Hours» ist ein prallvolle Platte mit schönen Folksongs und Balladen, rafffiniert arrangiert und direkt zu Herzen gehend.

Mit diesen auf englisch gesungenen Songs muss sich der 1982 in Münster geborene Robin tom Rink nicht vor großen angelsächsischen Vorbildern verstecken - das ist ganz feiner Singer/Songwriter-Pop, literarisch unterfüttert mit anspielungsreichen Lyrics.

Großen Anteil am musikalischen Feinschliff von «The Small Hours» hat Bassist und Produzent Ekki Maas («Erdmöbel»), der mit seinem melodischen, «singenden» Bass und an Gitarre und Posaune die Songs federleicht schweben lässt. Dazu kommen der renommierte Jazztrompeter Peter Protschka und Erdmöbel-Drummer Christian Wübben. Aber das Album hat immer genug Luft zum Atmen, ist eher sparsam instrumentiert, die warme Stimme von Robin tom Rink steht immer im Vordergrund.

Ein besonderer Song ist das auf französisch verfasste «Le Feu Follet» nach einem Text von Arthur Rimbaud. Robin tom Rink schrieb den Song in Paris, in seinem Lieblingscafé Le Carillon, einem Ort, an dem er seit Jahren ein- und ausgeht, in dessen Lobby er schon oft selbst Musik aufgeführt hat. Der Ort wurde zum Schauplatz eines der Attentate vom 13. November. «Den Glauben an die Menschheit habe ich verloren aber nicht den ans Individuum», sagt Robin tom Rink zu diesem Thema. Aber er tritt weiterhin in Paris auf, auch im Le Carillon.

Ein Grund, warum dieses Album so entspannt-ausgefeilt daherkommt, ist vielleicht die Tatsache, dass Robin tom Rink im Brotberuf Buchhändler ist - er muss nciht jedes Jahr ein neues Album auf den vollgestopften Musikmarkt werfen. «The Small Hours» - übersetzt sind das die frühen Morgenstunden - lohnen trotz einiger Längen unbedingt.

Robin tom Rink live:

10.02. Berlin - Ramones Museum (Robin tom Rink mit Peter Protschka); 11.02. Münster - Schnabulenz Theater (Robin tom Rink mit Peter Protschka)

Website Robin tom Rink

Label

von dpa

erstellt am 18.Jan.2017 | 17:11 Uhr