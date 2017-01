Tourneekalender : Rock- und Pop-Konzerte im Februar

1 von 1 Foto: Remko De Waal 1 von 1

Für Clueso ist der Februar eine Art Probelauf. Der Songwriter geht mit seiner neuen Band zunächst auf kleine Club-Tournee, die größeren Gigs folgen dann im Herbst.

BRYAN ADAMS: «Summer of 96» darf auf keiner Party fehlen, bei «Everything I Do, I Do It For You» schmachten Liebespaare noch heute. Der Sound von Bryan Adams hat eine ganze Generation begleitet. In den 40 Jahren seiner Karriere verkaufte er über 100 Millionen Platten. Heute ist der kanadische Rocker nicht nur musikalisch unterwegs, sondern auch künstlerisch. Als Fotograf gewann der 57-Jährige schon mehrere Preise, holte Prominente wie Queen Elizabeth II. vor die Linse und nutzt zwei Berliner Ateliers als Fotostudio. Ohne Kamera, dafür mit Gitarre auf der Bühne steht Adams in Erfurt (4.2.) und Hannover (5.2.). KINGS OF LEON: Es waren Songs wie «Sex on Fire» und «Use Somebody», die die Rocker von Kings of Leon 2008 berühmt machten. Fans und Kritiker feierten die Familie aus Nashville (drei Brüder und ein Cousin). Der Lohn unter anderem: drei Grammys. Dann aber ging es langsam bergab. Anhänger empfanden die «Könige» als zu poppig, die CD-Verkäufe ließen nach, Alkohol und Drogen nahmen zu. Nach einer Auszeit kamen die Amerikaner 2013 zurück und knüpften mit ihrem aktuellen Album «Walls» fast an alte Erfolge an. Die neuen Songs wie «Waste the Time» oder «Around the World» präsentieren Leadsänger Caleb Followill und Co. in Köln (15.2.) und Hamburg (16.2.).

ANNENMAYKANTEREIT ist die neue große Hoffnung der deutschsprachigen Popmusik. Mit ihrem Debütalbum «Alles Nix Konkretes» landeten die jungen Kölner im vergangenen Jahr direkt auf Platz eins der deutschen Albumcharts. Die einstigen Straßenmusiker («Oft gefragt», «Pocahontas») werden von den Feuilletons des Landes in höchsten Tönen gelobt. Die Fangemeinde liebt vor allem die raue, markante Stimme von Sänger Henning May, aber auch Texte über das Leben ohne großes Pathos. Ihre schon ausverkauften Konzerte bringen die Jungs im Februar nach Stuttgart (1.2.), Erlangen (2.2.), Magdeburg (11.+12.2.), Hannover (14.2.), Hamburg (16.+17.2.), Rostock (19.2.) und Osnabrück (21.2.).

CLUESO: Auch er hatte ein erfolgreiches und bewegtes Jahr hinter sich. Der Songwriter aus Erfurt krempelte sein privates und berufliches Leben um, trennte sich nach 14 Jahren von seiner Band und will künftig seinen eigenen Weg gehen. Herausgekommen ist ein Nummer-Eins-Album mit dem naheliegenden Titel «Neuanfang». «Es war sicherlich eine der schwersten Zeiten in meinem Leben, aber auch eine sehr wichtige. Weil es ums Erwachsenwerden geht», erzählte der 36-Jährige im vergangenen Herbst der Deutschen Presse-Agentur. Bevor es im September auf große Tour geht, will Clueso seinen Neuanfang auf der Bühne erstmal klein gestalten. «Ich will der (neuen) Band nicht gleich den großen Endgegner vorsetzen, sondern erstmal die ersten Levels freispielen.» Spielorte sind im Februar München (2.2.), Stuttgart (3.2.), Berlin (5.2.), Hamburg (6.2.), Leipzig (8.2.), Köln (9.2.) und Cluesos Heimatstadt Erfurt (13.+14.2.).

UB 40: Ein gelb-leuchtendes Album, auf dem ein Arbeitslosenformular zu sehen ist, setzte Reggae-Fans 1980 in Ektase. «Singing Off», die Debütplatte von UB 40, wurde damals in ihrer Heimat Großbritannien gefeiert. Hits wie «King» oder «I Think It's Going to Rain Today» machten die Musiker zu Reggae-Legenden. Erstmals präsentieren die Briten ihr damaliges Debüt-Album derzeit auf europäischen Bühnen. Die Fans hören aber auch große Cover-Hits wie «Red Red Wine», «Can't Help Falling In Love» und «I Got You Babe». Wer UB 40 live sehen möchte, hat die Chance dazu noch in Frankfurt am Main (1.2.), Hannover (3.2.) und Saarbrücken (6.2.).

SUM 41 hat - wie viele Punkrockbands - eine bewegte Geschichte hinter sich. Die Kanadier schafften 2001 mit ihrem Hit «Fat Lip» ihren internationalen Durchbruch und standen in den Folgejahren immer wieder kurz vor dem Aus. 2014 wurde Leadsänger Deryck Whibley nach Alkoholexzessen mit Leber- und Nierenversagen in ein Krankenhaus eingewiesen. Der Ex-Mann von Sängerin Avril Lavigne rappelte sich aber auf und verarbeitete seine Sucht im aktuellen Album «13 Voices». Das schaffte im vergangenen Jahr den Sprung in die Top Ten der deutschen Charts und ist momentan live zu hören. In Deutschland sind die kanadischen Punkrocker zu sehen in Berlin (9.2.), Leipzig (10.2.), München (11.2.), Wiesbaden (16.2.), Nürnberg (17.2.) und Köln (18.2.).

Bryan Adams

Kings of Leon

AnnenMayKantereit

Clueso

Sum 41

von dpa

erstellt am 01.Feb.2017 | 00:01 Uhr