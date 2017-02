Ostrock : Rockhaus-Keyboarder Carsten Mohren gestorben

1 von 1 Foto: Thomas Schulze 1 von 1

Carsten «Beathoven» Mohren, Keyboarder der Band Rockhaus, ist tot. Er sei am Dienstag mit 54 Jahren in einer Berliner Klinik gestorben, sagte der Rockhaus-Manager Falco Richter am Mittwoch.

Die «Bild»-Zeitung (Online) berichtete, viele Ostrocker hätten sich dort noch von ihm verabschiedet. «Wir vermissen ihn und werden in unseren Herzen einen Platz freihalten», schreibt sein Ziehvater Dieter Hertrampf auf Facebook. «Es war mir eine Ehre, mit ihm auf einer Bühne gestanden zu haben», so der ehemalige Puhdys-Gitarrist. Mit ihm hatte Mohren im Januar seinen letzten Auftritt.

Vor zwei Monaten hatten «Beathoven» und Rockhaus mitgeteilt, dass er Krebs im Endstadium habe. Der Keyboarder war seit 1986 bei Rockhaus. Er stand im November noch bei der kompletten Tour mit auf der Bühne.

Rockhaus wurde 1978 gegründet und zählte zu den beliebtesten jüngeren Rockgruppen in der DDR. Das Erfolgsalbum «I.L.D.» hatte es 1988 und 1989 mit den Songs «Mich zu Lieben» und «I.L.D.» zweimal an die Spitze der DDR-Jahreshitparade geschafft. 1998 zerfiel die Band wegen privater Schwierigkeiten. Sieben Jahre später kehrte sie zurück.

von dpa

erstellt am 01.Feb.2017 | 14:41 Uhr

