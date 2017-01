«Blue & Lonesome» : Rolling Stones erobern Platz eins der Albumcharts

1 von 1 Foto: Alejandro Ernesto 1 von 1

Berlin (dpa) - Die Rolling Stones haben sich zum Auftakt des neuen Jahres mit «Blue & Lonesome» an die Spitze der deutschen Albumcharts gesetzt.

Auf Platz zwei folgen Metallica («Hardwired... To Self-Destruct») vor Andreas Gabalier («MTV Unplugged»), wie GfK Entertainment am Montag mitteilte. Den besten Neueinstieg schafft das Volksmusik-Quintett Stimmen der Berge mit der Auswahl «Das Beste» auf Rang 89.

Stark gefragt ist Filmmusik: Der Soundtrack zum Disney-Streifen «Vaiana» springt von Rang 44 auf 12; die Filmmusik zu «Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren» von 62 auf 47 und der Soundtrack zu «Suicide Squad» von 95 auf 65.

In den Single-Charts behaupten sich Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie («Rockabye») an der Spitze. Dahinter rangieren Mark Forster («Chöre») und Rag'n'Bone Man («Human»). Als bester Neueinsteiger erreicht Calum Scott mit «Dancing On My Own» Rang 75.

von dpa

erstellt am 09.Jan.2017 | 15:26 Uhr