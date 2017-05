«The Jazz Kids» : Schauspieler Tom Schilling startet Tour als Sänger

Schauspieler Tom Schilling («Oh Boy», «Unsere Mütter, unsere Väter») hat am Dienstag seine Deutschland-Tournee als Singer-Songwriter gestartet. Gemeinsam mit seiner Band The Jazz Kids trat der 35-Jährige in einem Club in Hannover auf.