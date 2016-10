Über «Liebe und Hass» : Sofia Gubaidulina: «Westliche Zivilisation im Niedergang»

Sofia Gubaidulina gehört zu den bedeutendsten Komponisten der Neuen Musik. Die international preisgekrönte Russin lebt seit 1992 in Appen bei Hamburg. Am 24. Oktober wird die Künstlerin 85. Gerade wurde ihr Oratorium «Über Liebe und Hass» in Tallinn erfolgreich uraufgeführt.