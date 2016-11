Mord auf der Bühne : «Tatort»-Kommissar «ermittelt» in der Oper

Udo Wachtveitl wirbt für die Münchner Oper. Dort feiert «Lady Macbeth von Mzensk» am 28. November in einer Inszenierung von Harry Kupfer Premiere. Am Pult: Generalmusikdirektor Kirill Petrenko.