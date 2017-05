Feier mit Eierlikör : Udo Lindenbergs Tourstart in Kiel stürmisch bejubelt

In den vergangenen Jahren hat Udo Lindenberg die großen Stadien gerockt. Jetzt will der «Panikrocker» ganz nah zu seinen Fans. Zum Start seiner Live-Tour 2017 geraten diese in der Kieler Ostseehalle außer Rand und Band.