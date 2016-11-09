Billboard-Charts : USA Top 10 (Alben)
Ermittelt vom Billboard Magazine, New York
|1.
|( - )
|Trap Or Die 3
|Jeezy
|2.
|( - )
|Cosmic Hallelujah
|Kenny Chesney
|3.
|( - )
|DC4
|Meek Mill
|4.
|( - )
|The Stage
|Avenged Sevenfold
|5.
|( 1.)
|Joanne
|Lady Gaga
|6.
|( 3.)
|A Pentatonix Christmas
|Pentatonix
|7.
|( 5.)
|Views
|Drake
|8.
|( 7.)
|Suicide Squad: The Album
|Soundtrack
|9.
|( 8.)
|Hamilton: An American Musical
|Original Broadway Cast
|10.
|( 2.)
|Nobody But Me
|Michael Bublé
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