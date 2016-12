Catherine Meurisse : Alle sind Charlie – wer bin ich?

1 von 1 1 von 1

Am 7. Januar 2015 überfallen die Brüder Saïd und Chérif Kouachi die Redaktion des Satiremagazins „Charlie Hebdo“ und ermorden zwölf Menschen. Die Zeichnerin Catherine Meurisse überlebt. Ihr Comic-Band „Die Leichtigkeit“ schildert, wie sie nach dem Schock ins Leben zurückgefunden hat. Im Interview berichtet die 36-Jährige, wie sie sich mit der Kunst selbst therapiert hat, warum sie den Tatort der Morde nicht gezeichnet hat und wieso die „Je suis Charlie“-Flugblätter in ihrem Comic zum Aufsammeln von Hundehäufchen da sind.



Frau Meurisse, am Anfang Ihres Buchs schildern Sie, dass Sie sich nach den Morden an Ihren Kollegen von „Charlie Hebdo“ das Zeichnen neu beibringen mussten. Was hat nicht mehr funktioniert?

Der traumatische Schock hat meine intellektuellen Fähigkeiten beeinträchtigt. Der Stress, die Todesangst, in der ich mich befunden habe, versetzen einen Mensch in einen fast animalischen Zustand. Der Überlebensinstinkt überblendet dann alles, und in der Gefahr sind komplexere intellektuelle Funktionen überflüssig. Es zählen nur noch Wahrnehmung und Intuition. Deshalb fiel es mir danach schwer, zu denken und zu zeichnen. An einer so unaussprechlichen, unbegreiflichen Situation kann man verrückt werden. Der Schock hatte mich auf einen anderen Planeten katapultiert. Und um weiterzumachen, musste ich irgendetwas finden, das mich zurück ins Leben bringt. Darum geht’s in meinem Buch.



Zeichnen Sie heute anders als vorher?

Es ist völlig unbestreitbar, dass der 7. Januar 2015 mein Leben in ein Vorher und ein Danach teilt. Der Bruch ist gewaltig. Und trotzdem habe ich das Zeichnen wieder gelernt, ich habe wieder Freude daran, vor allem, wenn ich ganze Bücher zeichne. Ich mache keine politischen Cartoons mehr, aus mehreren Gründen: Zuerst, weil ich diese Karikaturen für die Kollegen von „Charlie Hebdo“ gezeichnet habe, die heute tot sind. Und außerdem spüre ich, dass journalistische Zeichnungen nichts dazu beitragen, dass es mir besser geht. Die langsame Arbeit an Comic-Bänden dagegen, das literarischere Zeichnen für ein vollständiges Buch – das tut mir gut. Und ich glaube wirklich, dass meine Zeichnungen sich verändert haben. Sie haben ein höheres Bewusstsein ihrer Zerbrechlichkeit. Und auch ihrer Stärke. Und es sind Zeichnungen, die sich noch mehr aus der Begegnung mit anderen speisen, deshalb schildere ich in „Die Leichtigkeit“ die Begegnung mit Künstlern und Musikern in der Villa Medici. Meine Arbeit hat sich also wirklich geändert, weil sie sich viel stärker der Kunst, der Literatur und der Schönheit zuwendet und viel weniger den gesellschaftlichen Aktualitäten.



Sie sind nach Rom gereist, um das Trauma mit dem Stendhal-Syndrom zu ersetzen. Darauf würden vermutlich nur die wenigsten kommen.

Wie viele Intellektuelle seiner Zeit hat auch der Romancier Stendhal eine Bildungsreise nach Italien gemacht; 1817 hält er in einer Notiz fest, dass ihm im Übermaß von Kunst das Bewusstsein schwindet. Dieser Zustand wurde später als Stendhal-Syndrom bezeichnet. Genau diese Erfahrung habe ich gesucht, weil ich überzeugt war: Wenn ich wegen eines Zuviel an Schönheit ohnmächtig würde, müsste ich auch inmitten von Schönheit wieder erwachen und die Gewalt des Januar 2015 hinter mir lassen. Und wie gesagt: Ich hatte Schwierigkeiten zu denken, Sätze zu bilden, ich hatte Erinnerungslücken und das Bedürfnis nach ganz einfachen, symbolischen Worten, an denen ich mich festhalten konnte. Zum Beispiel an diesem: Das Stendhal-Syndrom wird das Trauma dieses Januars annullieren.



In Rom haben Sie dann gemerkt, dass diese Art der Kunsttherapie nicht funktioniert, weil Sie in allen Werken Echos des 7. Januar gesehen haben – von der Niobe-Gruppe, die ein Massaker des griechischen Mythos darstellt, bis zu den Fragmenten antiker Bildhauerei, in denen Sie Verstümmelte und Enthauptete sahen.

Stimmt, ich habe das Stendhal-Syndrom nicht erlebt. Vielleicht konnte ich nicht mehr wegen der Kunst ohnmächtig werden, weil ich durch die Gewalt vom 7. Januar schon ohnmächtig war. Trotzdem bin ich in Rom langsam wieder daraus erwacht. Und jetzt blicke ich mit großen Augen auf die Schönheiten der Welt.



Ein wichtiger Wendepunkt ist dabei auch Ihre Begegnung mit einem Caravaggio, der im verdunkelten Louvre als einziges Werk angestrahlt ist. Wieso war gerade dieser Moment wichtig?

Es gab mehrere solcher Momente, in denen mir die Begegnung mit der Kunst geholfen hat. Dieser war besonders, weil ich wieder in der Stadt war, in der alles passiert war und aus der ich geflohen war. Schon der Zufall, dass ein einzelnes Bild im Dunkeln erleuchtet war, hatte für mich hohe Symbolkraft. Dass es ausgerechnet Caravaggios Wahrsagerin war, hat mich hypnotisiert. In Frankreich heißt das Bild „La Diseuse de bonne aventure“; jedes Wort im Titel hat mich begeistert. Während ich mit meiner Sprachlosigkeit kämpfe, erscheint mir eine „Diseuse“. Und sie sagt nicht irgendetwas voraus, sondern schöne Erlebnisse. Die Frau liest einem jungen Mann aus der Hand, und auch das Bild zweier Menschen, die sich bei der Hand halten, hat mich bewegt – auch wenn die Wahrsagerin den Mann heimlich beklaut. Und dann hatte ich mit Caravaggio einen mysteriösen Killer-Künstler vor mir, der einen Menschen getötet hat, zugleich aber fähig war, absolute Schönheit zu schaffen. Die Macht des Lebens und die Macht des Todes verkörpert er in Personalunion. Das alles zusammen hat mich elektrisiert.



Ihr Comic ironisiert immer wieder die Parole „Je suis Charlie“. Wie haben Sie die Solidaritätswelle empfunden? Als hilflos? Als anmaßend? Oder doch auch als Trost?

Weder als hilflos noch als anmaßend, aber eben auch nicht als tröstlich. Uns hätte damals gar nichts trösten können. Wir waren alle auf einem anderen Planeten. Wir hatten viel zu viel im Kopf, um das Motto „Je suis Charlie“ überhaupt zu hören. Das ist an uns abgeglitten. Es gibt eine Seite in meinem Comic, wo die ganze Stadt mit dem Slogan zugepflastert ist; ein Frauchen sammelt sogar Hundehaufen mit „Je suis Charlie“-Flugblättern auf. Und am Ende der Seite stehe ich mit meiner Frage: Wer bin ich? So war es wirklich: Alle waren Charlie, aber ich wusste das ganze Jahr lang nicht mehr, wer ich selbst war. Nebenbei war es auch sehr verwirrend, dass „Charlie Hebdo“ auf einmal das Symbol für irgendetwas war. Wenn wir etwas nie gewollt haben, dann das.



Sie haben sogar einen Fototermin mit Obama ausgeschlagen.

Stimmt. Am 10. Januar 2015 sind in Paris Millionen Menschen für die Meinungsfreiheit auf die Straße gegangen. Alle Staatschefs waren da, Obama nicht; und das war aufgefallen. Kurz darauf hat das Weiße Haus bei „Charlie Hebdo“ angerufen mit der Nachricht, dass Obama den Patzer wiedergutmachen und einen Zeichner zu sich einladen will. In der Redaktion fiel die Wahl schnell auf mich; die anderen Zeichner waren ja tot oder im Krankenhaus. Ich war damals aber in einem Zustand so absoluter Untätigkeit, dass mir Obama komplett egal war. Politik interessierte mich überhaupt nicht. Der Präsident meiner Welt war der Zeichner Cabu, und der war gerade ermordet worden. Ich hatte keinen Bedarf nach einem anderen Präsidenten. Ich wollte mit den Erinnerungen an meine ermordeten Freunde allein sein. Ich wollte begreifen, was passiert war, wer ich selbst danach war, und brauchte keine Hilfe aus der Politik, die mir hässlich vorkam. Wenn Trump mich heute um eine Karikatur bitten würde, bekäme er natürlich auch ein Nein, wenn auch aus anderen Gründen.

von Daniel Benedict

erstellt am 18.Dez.2016 | 05:00 Uhr

