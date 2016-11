Nachwuchs : Amanda Seyfried wird Mutter

vergrößern 1 von 2 Foto: Franck Robichon 1 von 2

Schauspielerin Amanda Seyfried («Mamma Mia!») ist schwanger. Das gab die 30-Jährige auf einem Pressetermin am Dienstag bekannt, wie das US-Magazin «People» berichtete.

Auf dem Termin versteckte Seyfried ihren Babybauch hinter einem schwarzen Kleid. Seyfried ist seit September mit ihrem Kollegen Thomas Sadoski (40, «The Newsroom») verlobt.

Die beiden hatten sich voriges Jahr in New York bei der Musical-Produktion «The Way We Get By» kennengelernt. Dieses Jahr hatten sie gemeinsam für die Komödie «The Last Word» vor der Kamera gestanden, die im Frühjahr in die US-Kinos kommt.

