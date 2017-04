Keine neuen Fälle : Aus für den Pascha und Franka Potente

vergrößern 1 von 1 Foto: Jörg Carstensen 1 von 1

Die ARD wird zwei ihrer Krimireihen am Donnerstagabend nicht fortsetzen.

Der türkischstämmige «Kommissar Pascha», der zwei Mal im März mit Tim Seyfi in der Hauptrolle antrat, werde nicht weiter ermitteln. Gleiches gelte für die «Island-Krimis» mit Franka Potente, die im Herbst zwei Fälle löste. Das sagte eine Sprecherin der ARD-Filmtochter Degeto am Dienstag auf Anfrage. Die Tageszeitungen «Münchner Merkur» und «tz» berichten darüber in ihrer Mittwochsausgabe.

«Die Entscheidung war eine der schwersten, da die Filme und auch die Resonanz gut waren», sagte Sascha Schwingel, Redaktionsleiter der ARD Degeto, den Zeitungen zur Entscheidung, «Kommissar Pascha» zu beenden. «Aber die Akzeptanz bei den Zuschauerinnen und Zuschauern blieb merklich hinter anderen Krimi-Formaten zurück.» 4,03 Millionen und 4,18 Millionen Zuschauer wurden bei den beiden Ausstrahlungen gemessen.

Der «Island-Krimi» werde nicht fortgesetzt, «da es leider nicht gelingt, die wichtigen kreativen Köpfe dieser Filme - vor und hinter der Kamera - in absehbarer Zeit in derselben Konstellation zusammenzubringen», sagte Schwingel. Die Krimis mit Franka Potente sahen 4,95 und 4,66 Millionen Menschen.

