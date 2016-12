Medien : Beatrice Richter mischt «Sturm der Liebe» auf

1 von 1 Foto: Jörg Carstensen 1 von 1

Beatrice Richter steigt bei der ARD-Telenovela «Sturm der Liebe» ein.

Die Schauspielerin, die in den 80er Jahren an der Seite von Diether Krebs in der ARD-Serie «Sketchup» und in der Satire-Sendung «Rudis Tagesshow» neben Rudi Carrell Erfolge feierte, übernimmt dort voraussichtlich ab Anfang Februar eine Rolle, wie das Erste mitteilte.

Zwei Monate lang ist sie als Gerti Schönfeld zu sehen. In der Serie trifft sie ihre Jugendaffäre Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer) wieder und lernt die gemeinsame Tochter Melli Morgenstern (Bojana Golenac) kennen.

Es dauert nicht lange, bis Gerti das harmonische Familienleben von Alfons und seiner Frau Hildegard (Antje Hagen) zu ruinieren droht. Schließlich flammt ihre alte Liebe zu Alfons wieder auf. «Gerti sorgt mit ihrer exzentrischen Art und ihrem Hang zur Esoterik gerne mal für ordentlich Wirbel im Leben ihrer Mitmenschen», zitiert das Erste Beatrice Richter zu ihrer neuen Rolle. Die Schauspielerin wird am Dienstag (20. Dezember) 68 Jahre alt. Das Erste zeigt «Sturm der Liebe» montags bis freitags um 15.10 Uhr.

