Prominente „Scheißerchen“ : Blanker Po und Häufchen in der Krippe

In den heimischen Krippen Kataloniens fällt bei genauerem Hinsehen eine Figur auf, die so gar nicht zu Maria, Josef und dem Jesuskind passen will: Ein Männlein in Hockestellung mit heruntergelassenen Hosen, das gerade in Seelenruhe sein Geschäft verrichtet. In der nordspanischen Region gehören die „Caganer“ (Scheißerchen) schon seit Jahrhunderten wie selbstverständlich ins Krippenszenariou, und sie sollen Glück bringen.

Ursprünglich waren Bauern mit roter Mütze und Pfeife dargestellt worden, heute werden vor allem Politiker, Schauspieler, Musiker und Fußballer als „Caganer“ verkauft. Auch Angela Merkel, Marilyn Monroe, Mahatma Gandhi und Lionel Messi wurden so schon gesichtet. Newcomer sind Donald Trump und Hillary Clinton – auch sie müssen die Hosen herunterlassen.

