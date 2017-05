Spekulationen über die Queen : Blitztermin im Buckingham-Palast

vergrößern 1 von 1 Foto: Andy Rain 1 von 1

Der Buckingham-Palast hat seine Mitarbeiter für Donnerstagvormittag zu einem dringenden Treffen zusammengerufen. Eine Palastsprecherin bestätigte das auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Wir haben mehrere solcher Treffen im Jahr, das ist nicht ungewöhnlich», so die Sprecherin weiter.

In britischen Medien war zuvor spekuliert worden, ob es der 91-jährigen Königin Elizabeth II. oder ihrem Mann Prinz Philip (95) schlecht gehen könnte. Die Queen hatte am Mittwochnachmittag noch ein Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May im Palast. Prinz Philip hatte einen Cricketclub besucht und war bestens gelaunt.

von dpa

erstellt am 04.Mai.2017 | 09:13 Uhr