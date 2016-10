Quatsch mit Senf : Böhmermann bringt «Wetten dass..?» zu Ende

1 von 1 Foto: Ole Spata 1 von 1

Verlorene Wetten, Plaudereien auf der Couch mit Gästen wie Ulrich Wickert und DJ Bobo und die Ankündigung, sich beim ZDF für den Samstagabend zu bewerben: Der TV-Satiriker Jan Böhmermann (35) hat am Donnerstagabend mit der zweiten «Wetten dass..?»-Folge in seiner Sendung «Neo Magazin Royale» nachgelegt.

Am Schluss stieg der Moderator in eine mit Senf gefüllte Badewanne und sang den Titelsong aus dem Musical «Starlight Express».

War's das jetzt mit «Wetten dass..?» und Böhmermann? 2017 wolle er mit der Show ins ZDF - am Samstagabend und dann live, kündigte Böhmermann an. Im Nachspann der Sendung hantierte Böhmermanns Sidekick William Cohn mit einer Videokassette und einem großen Briefumschlag: «So, das schicken wir jetzt nach Mainz. Also, wenn das keine überzeugende Bewerbung ist, dann weiß ich auch nicht.»

Das ZDF stellte jedoch klar: Böhmermanns Ausflug in die Welt von «Wetten dass..?» soll keine Fortsetzung im Hauptprogramm haben. ««Neo Magazin Royale» ist eine Satiresendung», sagte ein ZDF-Sprecher am Freitag. «Eine Neuauflage von «Wetten dass..?» ist nicht geplant.»

von dpa

erstellt am 21.Okt.2016 | 12:13 Uhr