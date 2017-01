Nur Zuschauer : Bülent Ceylan will nie ins Dschungelcamp

vergrößern 1 von 2 Foto: Tobias Hase 1 von 2

Bülent Ceylan (41) zieht es nicht in den Fernseh-Dschungel. «Bevor ich ins Dschungelcamp gehe, heiße ich Hans», sagte der Comedian am Samstag auf dem roten Teppich des Deutschen Filmballs.

Die aktuelle Staffel von «Ich bin ein Star - holt mich hier raus!» verfolge er aber, wenn es zeitlich passe: «Es ist schon interessant, was da immer so rumläuft und was da gegessen wird», sagte Ceylan. Besonders angetan sei er in der laufenden Staffel von Kader Loth.

von dpa

erstellt am 22.Jan.2017 | 12:39 Uhr