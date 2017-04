Grüne Oase in Berlin : Bundespräsident eröffnet Internationale Gartenschau

vergrößern 1 von 19 Foto: Jens Kalaene 1 von 19





































Umgeben von Plattenbauten ist die Internationale Gartenausstellung (IGA) am Donnerstag am östlichen Rand Berlins eröffnet worden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte zum Auftakt am Donnerstag: «Die IGA ist ein besonders schönes Symbol für die Weltoffenheit dieser Stadt und für den Dialog der Kulturen.» Überall in der Welt seien Gärten Orte der Einkehr, des Friedens und der Begegnung. «Gärten verbinden, über Grenzen hinweg.»

Die Macher der Schau in Marzahn-Hellersdorf könnten stolz sein auf die neue Pracht im «Riesen-Biotop Berlin», so das Staatsoberhaupt. Der Bezirk, der mit vielen Vorurteilen zu kämpfen habe, könne sich nun anders präsentieren. Es liege Aufbruch in der Luft.

Gartenschauen sind laut Steinmeier nicht nur etwas für die Sinne, sondern setzten auch Impulse für die Stadtentwicklung. Eine der Zukunftsfragen sei, wie in Metropolen die Außenbezirke attraktiver gemacht werden könnten. Dafür liefere die IGA 2017 Ideen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hob hervor, grüne Grüne Oasen verbesserten die Lebensqualität in dicht besiedelten Städten. «Grün ist kein verzichtbarer Luxus.»

Auf dem rund 100 Hektar großen Gelände werden bis zum 15. Oktober Gartenkunst, Konzerte, Märkte und Workshops geboten. Etwa zwei Millionen Besucher werden erwartet. Schon kurz nach der Eröffnung erwies sich die Kabinen-Seilbahn als Publikumsmagnet. Erstmals seit 60 Jahren schwebt wieder eine Seilbahn über Berlin. Sie wurde von einem privaten Sponsor errichtet.

Im Eintrittspreis von 20 Euro sind beliebig viele Fahrten auf der 1,5 Kilometer langen Strecke enthalten. Die Bahn hält auch auf dem rund 100 Meter hohen Kienberg. Von dort bietet sich ein Rund-um-Blick von der futuristischen Plattform Wolkenhain.

Am Eröffnungstag kam es zu kleineren Pannen bei den Informationen und dem Ticket-Verkauf. Die telefonische Auskunftsstelle der IGA war am Vormittag stundenlang nicht besetzt. «Wegen Wartungsarbeiten» seien die Telefone von 10.30 Uhr bis 12.30 nicht erreichbar, hieß es auf einer Bandansage. Auch wer über das Internet Eintrittskarten kaufen wollte, scheiterte zunächst.

Aus verschiedenen Töpfen flossen laut IGA rund 130 Millionen Euro, das Land Berlin hat knapp zehn Millionen Euro beigesteuert.

Berlin mit 3,6 Millionen Einwohnern gilt als Metropole mit einem größeren Naturanteil. Mehr als ein Drittel des Stadtgebietes sind laut der Statistik Seen, Flüsse, Wald und Grünanlagen - das meiste davon befindet sich aber an den Stadträndern.

von dpa

erstellt am 13.Apr.2017 | 16:11 Uhr