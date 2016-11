Charity-Auktion : Daniela Katzenberger versteigert ihr Brautkleid

vergrößern 1 von 2 Foto: Henning Kaiser 1 von 2

Daniela Katzenberger (30) versteigert im Rahmen des RTL-Spendenmarathons ihr Brautkleid für einen guten Zweck. «Am 4. Juni 2016 trat Daniela Katzenberger vor den Traualtar und heiratete Lucas Cordalis.

In einem Kleid der Designerin Pnina Tornai übertraf sie sämtliche Erwartungen und entlockte damit sogar dem Pfarrer ein 'Wow'», heißt es auf der Website der Charity-Aktion des Kölner Privatsenders RTL. Der geschätzte Wert des Brautkleids mit etwa 2000 Swarovski-Kristallen, jeder Menge Tüll und Spitze liegt demnach bei 20 000 Euro. Wer will, kann ab 18. November mitbieten. Die Versteigerungen enden live beim RTL-Spendenmarathon am 24./25. November.

Ab 28. November ist TV-Sternchen Katzenberger mit ihrem Mann in vier Folgen montags in einer Adventszeit-Soap bei RTL II zu sehen. Heiligabend feiert die Familie live bei RTL II.

Die Dokusoap «Daniela Katzenberger - Mit Lucas im Weihnachtsfieber» begleitet ab dem 28. November immer montags um 20.15 Uhr die Vorbereitungen für Weihnachten in vier Episoden. Zusätzlich zeigt RTL II am 24. Dezember das Weihnachtsfest der Promifamilie als Live-Special.

