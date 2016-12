„Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis : „Das war immer ein Zwiespalt“

1 von 1 Foto: Thuy Pham 1 von 1

Es ist früh am Tag, aber das Literaturcafé Leonar im Hamburger Stadtteil Grindel ist schon ziemlich voll, als Linda Zervakis (41) in Jeans und Turnschuhen den Raum betritt. Ein Interview mit Publikum am Nebentisch, das kommt nicht alle Tage vor. Die Mutter von zwei kleinen Kindern lacht viel an diesem Morgen, während sie aus ihrem Leben zwischen zwei Kulturen erzählt.

Ihre Eltern kamen in den 60er-Jahren als Gastarbeiter aus Griechenland nach Deutschland. Als die Arbeit knapp wurde, machten sie sich selbstständig mit einem Kiosk-Geschäft in Hamburg-Harburg, das die Kindheit von Linda Zervakis prägte. Wie sehr, das erzählt sie in ihrem Buch „Die Königin der bunten Tüte“.

Wie viel Griechenland steckt noch in Ihnen?

Zervakis: Wenn ich mir mein Temperament hin und wieder anschaue, offenbar noch eine Menge. Ich bin zum Beispiel oft laut und lache viel. Außerdem bin ich leidenschaftliche Autofahrerin, das ist mein Yoga, denn ich komme zur Zeit leider nicht zum Sport...

Und was an Ihnen ist typisch deutsch?

Ich mag Kontinuität und Verlässlichkeit, nicht dieses „Komm’ ich heut’ nicht, komm ich morgen“. Wenn man sich verabredet, dann ist man auch zu dem Zeitpunkt da. In Griechenland sagt man, wir fahren in einer halben Stunde los und dann wird das zwei Stunden später. Das macht mich wahnsinnig. Andererseits gibt es bei mir eine gewisse griechische Gelassenheit, nicht immer alles so ernst zu nehmen. Die Koffer am Vorabend vor der Abreise zum Flughafen zu bringen, auf diese Idee würde ich im Leben nicht kommen.

Sie mussten schon früh als Kind im Kiosk Ihrer Eltern helfen, das war doch eher typisch für südeuropäische und griechische Familienbetriebe?

Das war immer ein Zwiespalt für mich, weil mich ganz viele deutsche Freunde gefragt haben, wieso machst du das denn und bekommst du wenigstens Geld dafür? Das Verständnis von Familie war hier komplett anders. Für uns war einfach klar, wenn wir nicht mithelfen, dann haben wir ein Existenzproblem. Und für meine Eltern war klar, wir können hier keine fremde Person reinlassen, der wir nicht vertrauen. Deshalb standen sie täglich 15 Stunden im Laden. Warum sollte ich Geld nehmen? Es waren doch meine Eltern.

Wie groß ist die Sehnsucht nach Ihrer zweiten Heimat?

Ganz groß, das habe ich früher als Kind gar nicht so wahrhaben wollen.

Wie oft sind Sie überhaupt noch dort?

Viel zu selten, jetzt nur noch etwa alle zwei Jahre. Ich gehöre wohl zur einzigen exilgriechischen Familie, die in Griechenland kein Eigentum besitzt. Und ich habe ein bisschen Angst, dass mir meine Wurzeln abhandenkommen. Ich habe den ganz dringenden Wunsch, eine längere Zeit dort zu sein, mindestens ein halbes Jahr, damit ich mal sehe, wie viel Griechenland eigentlich noch in mir steckt.

Am Donnerstag lesen Sie auf einer Benefiz-Veranstaltung aus Ihrem Buch, der Erlös kommt der sozialen Poliklinik Ellinikó in Athen zugute. Warum gerade Ellinikó?

Es gibt ja nicht nur die reichen Griechen und Steuerflüchtlinge. Wenn man die Bilder der Krise in Griechenland sieht und erlebt, dann sieht man viele Menschen, die sich gar nichts mehr leisten können. Ich musste mit meiner Mutter vor drei Jahren in ein ganz normales städtisches Krankenhaus, sein Zustand war wirklich wie in einem Dritte-Welt-Land, die medizinischen Geräte, die Einrichtung. Dort wurden zum Teil noch Krücken aus Holz verteilt, die man sich unter die Achsel klemmen muss, wichtige Medikamente fehlten. Es war erschreckend.

Ich habe viel über den Gründer von Ellinikó erfahren, den Kardiologen Giorgos Vichas. Der verdient in Athen so viel wie hier bei uns ein Friseur, das ist ein Witz. Nach seiner Arbeit, behandelt er zusammen mit anderen Ärzten und Pflegern notleidende Patienten ehrenamtlich, das imponiert mir, das hat mich sofort berührt. Und auch die Tatsache, dass Deutsche und Griechen gemeinsam und sehr konkret helfen, ist vielleicht ganz gut, weil das Verhältnis zwischen den Ländern ja doch etwas gelitten

Was empfinden Sie, wenn Sie in der aktuellen „Tagesschau“ die neusten Entwicklungen in Griechenland verkünden müssen?

In der Sendung selbst schalte ich das aus. Wenn ich das an mich ranlassen würde, würde man mir das sofort ansehen. Ich bin froh, dass ich etwas habe wie Ellinikó, da kann ich konkret helfen und etwas verändern.

von Manfred Ertel

erstellt am 13.Dez.2016

