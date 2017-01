Bachelor 2017 bei RTL : Diese 22 Frauen buhlen um Sebastian Pannek

1 von 1 Foto: RTL/Tom Clark 1 von 1

Miami | Der Bachelor geht in die siebte Staffel. In acht Folgen wird Sebastian Pannek ab Mittwoch (1. Februar, 20.15 Uhr auf RTL) den 22 Kandidatinnen auf den Zahn fühlen. Wer in dieser Staffel um die Gunst des 30-Jährigen buhlt? svz.de verrät es Ihnen.

Alesa aus München: Die 24-Jährige kommt ursprünglich aus Slowenien. Sie studiert Public Management in Österreich und ist gerade dabei, ihren Bachelor-Abschluss zu machen. Der Familienmensch ist seit drei Jahren Single. Ihre längste Beziehung hielt drei Jahre.

Anna aus Magdeburg: Die 24-Jährige studiert BWL und kommt eigentlich aus Wolfsburg. Sie geht gerne in Fitnessstudio oder trifft sich mit ihren Freundinnen. Sie ist seit einem Jahr Single.

Cara aus Ludwigshafen: Die 23-Jährige hofft auf die letzte Rose des Bachelors. Die Ludwigshafenerin strebt eine Karriere als Golferin an. Sie studiert im Master Betriebswirtschaftslehre und möchte gerne das Unternehmen des Vaters übernehmen. Sie ist seit einem Jahr Single.

Caroline aus Chemnitz: Die Sozialversicherungsfachangestellte möchte sich neu verlieben. Seit anderthalb Jahren ist sie Single. Die 28-Jährige arbeitet im Kundendienst für eine Krankenkasse, beschreibt sich selbst als tollpatschig und humorvoll. Sie hält sich mit Pole-Dance fit.

Chloé aus Heidelberg: Die gebürtige Französin arbeitet in einem Delikatessen-Geschäft. Die 22-Jährige geht gerne ins Kino und shoppt für ihr Leben gern.

Clea-Lacy aus Rastatt: 25, Halbbrasilianerin und von Beruf Bürokauffrau. Die Brünette ist Veranstaltungskoordinatorin und Ausbilderin. Vom Bachelor erwartet sie interessante Unterhaltungen und dass er kinderlieb ist.

Erika aus Geislingen: Die 25-Jährige studiert Betriebswirtschaft und sehnt sich nach einer Führungsposition. Sie ist seit zwei Jahren Single – angeblich weil sie zu selbstbewusst auf Männer wirkt. Der Bachelor sollte ihr genügend Aufmerksamkeit schenken, dann könnte es passen.

Evelyn aus Düsseldorf: Das Schlimmste für die 28-Jährige wäre, wenn der Bachelor ein Langweiler ist. Die Blondine sucht seit zwei Jahren ihren Traummann. Sie kellnert in einem Burgerladen und weiß noch nicht, was sie will.

Fabienne aus Hannover: Die Kosmetikerin ist 25 Jahre alt und war schon mal im Playboy. Brille, Dutt, Tattoos und Piercings: Unterwäscheshootings sind ihr zweites Standbein.

Inci aus Auenwald: Die 23-Jährige ist Sport- und Fitnesskauffrau und ist nur 1,60 Meter groß. Die Deutsch-Türkin lebt noch bei ihren Eltern. Ihr größter Traum wäre ein BMW M6 zu besitzen. Bisher hatte sie noch kein Glück mit den Männern.

Jana aus Mengen: Sie ist 25 großer Fan von Britney Spears. Sie sammelt alles von der US-Sängerin. Die Erzieherin hat in anderthalb Jahren 20 Kilo abgenommen und ist darauf mächtig stolz. Seit kurzem ist sie wieder Single. Ihre letzte Beziehung hielt ein halbes Jahr.

Janika aus Hamburg: Das 28-jährige Nordlicht bezeichnet sich selbst als lebenslustig und spontan. Die Veranstaltungskauffrau war zuletzt acht Jahre in einer Beziehung. Ehrlichkeit, Sexappeal und neugierige Blicke sind ihr Rezept, den Bachelor zu erobern.

Julia aus Regensburg: Die Musicaldarstellerin aus dem Süden sucht ihren Romeo. Ihren Traummann hat die 27-Jährige noch nicht gefunden.

Julia aus Dormitz: Sie ist die amtierende Miss Nürnberg und hauptberuflich Stewardess. Mit 21 weiß sie bereits, was sie will: reisen und den Mann fürs Leben finden. Bisher hat es mit dem Traummann allerdings noch nicht geklappt.

Kattia aus Kassel: Sie ist 28 und hat das Ziel, eine Familie zu gründen. Gerne mit dem Bachelor. Die Dolmetscherin kommt gebürtig aus Kolumbien und kam erst vor sechs Jahren nach Deutschland. Im letzten Jahr ließ sie sich scheiden. Vielleicht ist Sebastian ihr Traummann.

Lisa-Marie aus Eisleben: Die 22-Jährige ist 1,81 Meter groß und damit ein echter Blickfang. Sie wohnt noch im Haus ihrer Eltern und beschäftigt sich am liebsten mit Beauty-Produkten. Sie studiert Management und ist Stewardess. Ihrem Singledasein möchte sie gerne ein Ende setzen.

Sabrina aus Panketal: Mit 30 gehört sie zu den ältesten Teilnehmerinnen und hat bereits eine Tochter. Seit zwei Jahren ist sie von ihrem Lebensgefährten getrennt und sucht einen neuen Partner. Sabrina arbeitet als Account Analyst.

Silvana aus Berlin: Die 33-Jährige arbeitet als Automobilverkäuferin. Sie ist die älteste unter den Ladys. Ihre meisten Ex-Freunde waren jünger als sie. Seit einem Jahr ist sie Single und wünscht sich, endlich ihren Traummann zu finden.

Susanna aus Hamburg: Die 27-Jährige hofft auf einen Gentleman. Sie arbeitet als Tanzcoach und machte eine Schauspielausbildung in der Hansestadt. Ihr blieb bislang kaum Zeit für die große Liebe.

Tina aus Witten: Die 23-Jährige steht gerne im Mittelpunkt und liebt Tanzen. Sie arbeitet heute als Visagistin und Tänzerin. Bereits mit 13 kehrte sie ihrer Pflegefamilie den Rücken. Sie ist stolz auf ihre Figur und will mit ihren Reizen den Bachelor für sich begeistern.

Tina aus Düsseldorf: Mit 26 wünscht sich die in Bayern geborene Immobilienkauffrau eine Beziehung, in der sie die Zügel aus der Hand geben kann. Seit einem Jahr ist sie Single und bezeichnet sich selbst als starke Frau. Ihr Traummann sollte daher mithalten können.

Viola aus München: Sie ist amtierende Miss München und Friseurmeisterin. Die 26-Jährige möchte den Bachelor mit ihrem Lachen überzeugen. Sie steht gerne als Model vor der Kamera und ist für jeden Spaß zu haben. Sie reist gerne durch Südamerika und liebt das Tauchen.

